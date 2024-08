Samsung enttäuscht Galaxy-S24-Besitzer mit brandneuem Software-Update

Viele Besitzerinnen und Besitzer von aktuellen Samsung-Smartphones warten genau auf dieses Update. Mit der Aktualisierung für den August 2024 sollte nämlich die neueste One-UI-6.1.1-Oberfläche veröffentlicht werden. Aktuell rollt das August-Update aus und von One UI 6.1.1 ist nichts zu sehen. Das sorgt für Verzögerungen bei One UI 7.

Samsung veröffentlicht August-Update ohne One UI 6.1.1

Der August ist da und Samsung beginnt wie jeden Monat mit dem Rollout des neuesten Sicherheitsupdates für die Galaxy-S24-Smartphones. Dieser Monat sollte aber eigentlich anders verlaufen als die davor. Es wurde nämlich die Veröffentlichung von One UI 6.1.1 erwartet. Die neue Oberfläche wurde mit den kürzlich vorgestellten Falt-Handys eingeführt und bringt besonders für die S24-Modelle ein dickes Kamera-Upgrade mit. Daraus wird vorerst nichts. Das neue Sicherheitsupdate ist da, doch One UI 6.1.1 lässt weiter auf sich warten (Quelle: AndroidPolice).



Mit dem August-Update werden die Galaxy-S24-Smartphones zwar auf den neuesten Stand gebracht, doch mehr auch nicht. Es werden die üblichen Verbesserungen bei der Sicherheit umgesetzt. Die Vorteile von One UI 6.1.1 im Hinblick auf die Kamera sind nicht dabei. Wenn euch das Update angeboten wird, solltet ihr es selbstverständlich trotzdem direkt installieren. Es werden nämlich einige Sicherheitslücken geschlossen.

Kein Android 15 und One UI 7 ohne One UI 6.1.1

Eigentlich wurde erwartet, dass das August-Update mit One UI 6.1.1 erscheint, weil die neue Version die Grundlage für den Beta-Test von Android 15 und One UI 7 ist. Ohne die neue Oberfläche kann der Test nicht starten. Entsprechend verzögert sich die Beta von Android 15 für die Samsung-Handys weiter. Vermutlich erst im September und mit dem nächsten Update kann der Test starten. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.