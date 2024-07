Zu früh gefreut: Samsung lässt Smartphone-Besitzer warten

Eigentlich sollten die ersten Smartphone-Besitzer von Samsung schon mit der Beta von Android 15 und One UI 7 unterwegs sein. Nun kam doch alles anders, denn es gibt Verzögerungen. Der Test der neuen Android-Version und Oberfläche soll erst viel später starten. Ein Insider hat einen neuen Zeitplan geteilt.

Samsung startet Beta-Test von Android 15 später

Viele Insider waren sich sicher, dass der Beta-Test von Android 15 und One UI 7 eigentlich schon laufen sollte. Erwartet wurde die Verfügbarkeit Ende Juli 2024. Nun kommt alles anders, denn es gibt Verzögerungen. Laut neuesten Informationen soll Samsung den Test der neuen Android-Version und Oberfläche erst in der dritten Augustwoche 2024 starten (Quelle: SamMobile). Offiziell bestätigt ist das alles nicht, denn Samsung gibt wie schon in den Jahren zuvor keinen Zeitplan an. Entsprechend kann sich auch dieser Termin noch ändern.

Anzeige

Um die Beta von Android 15 und One UI 7 überhaupt verteilen zu können, müssen die dafür vorgesehenen Smartphones mit One UI 6.1.1 ausgestattet sein. Und genau dort soll es zu Verzögerungen kommen, sodass der Rollout nicht wie geplant stattfinden konnte. Es wurden nämlich noch nicht alle Geräte mit One UI 6.1.1 versorgt. Erst wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, soll Samsung sich auf den nächsten Schritt konzentrieren. In den kommenden Wochen dürften euch also mehrere neue Software-Updates erwarten.

So könnt ihr euer Samsung-Smartphone schneller machen:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Diese Samsung-Smartphones erhalten zuerst Android 15

Wie in den Jahren zuvor wird Samsung den Beta-Test von Android 15 und One UI 7 zuerst für die neuesten S-Klasse-Smartphones starten. Wenn ihr also ein Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra (Test) besitzt, dann könnt ihr daran teilnehmen. Vermutlich beginnt der Beta-Test zunächst in den USA und Südkorea. Danach dürften weitere Länder hinzukommen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass mit der Zeit mehr Smartphones am Test teilnehmen können. Insbesondere ältere S-Klasse-Smartphones wie das Galaxy S23, aber auch Mittelklasse-Handys wie das Galaxy A55. Sobald der Beta-Test startet, werden wir euch informieren.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.