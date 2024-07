Samsung Galaxy A56: Warten auf den Nachfolger des A55 lohnt sich

Samsung hat in den letzten Jahren im Bereich der Mittelklasse-Handys große Fortschritte gemacht. Sie haben sich von Plastik-Bombern mit schwacher Leistung zu günstigen Alternativen teurer High-End-Smartphones entwickelt. Das nächste Galaxy A56 könnte in einem wichtigen Bereich noch einmal richtig nachlegen. Schon das Galaxy A55 hat dort einen Schritt nach vorn gemacht.

Samsung Galaxy A56 mit schnellerem Chip

Wenn Samsung neue Smartphones vorstellt, dann ist auch immer ein neuer Chip verbaut, der etwas mehr Leistung besitzt. So war es auch beim Galaxy A55. Im Test hat sich die Performance im Vergleich zum Vorgänger spürbar verbessert. Der richtig große Sprung soll aber erst mit dem Galaxy A56 erfolgen. Laut neuesten Informationen soll Samsung mit dem Exynos 1580 einen Chip verbauen, der die Leistung des ehemaligen High-End-Chips Snapdragon 888 erreicht (Quelle: SamMobile).

Zur Erinnerung: Der Snapdragon 888 steckt in Smartphones wie dem Galaxy S21, das 2021 auf den Markt kam. Das kommende Galaxy A56 hätte also die Leistung eines absoluten High-End-Smartphones von vor drei Jahren. Damit dürfte der Nachfolger des Galaxy A55 in komplett neue Leistungsklassen eintauchen. Das Galaxy A56 mit dem stärkeren Chip würde in jeder Lebenslage von der Mehrleistung profitieren. Nicht nur bei der allgemeinen Bedienung, sondern auch Verarbeitung von Daten und beim Ausführen von bestimmten Funktionen.

So könnt ihr euer Samsung-Handy jetzt schon schneller machen:

Samsung Galaxy A56 mit KI-Funktionen?

Bisher stattet Samsung nur High-End-Smartphones mit der Galaxy AI und den neuen KI-Funktionen aus. Sollte das Galaxy A56 einen großen Leistungssprung machen, könnte die Chance bestehen, dass auch die Mittelklasse erstmals Zugriff darauf bekommt. Bestätigt ist das aber noch nicht. Aktuell liegt der Fokus auf den teuren Modellen, um mehr Menschen zum Kauf dieser Smartphones zu bewegen. Ab 2026 könnte das teuer werden. Dann will Samsung nämlich Abo-Gebühren für die KI-Features kassieren.

