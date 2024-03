Samsung Galaxy AI: Funktionen auch ohne Samsung-Smartphone testen

Mit dem Samsung Galaxy S24 hat der Hersteller einige neue „KI“-Funktionen herausgebracht. Die Features sind dabei nicht nur für neue Galaxy-S24-Geräte vorgesehen, sondern auch für ältere Galaxy-Smartphones. Auch ohne Samsung-Gerät kann man die KI-Features aber austesten. Das geht fast jedem beliebigen Android-Smartphone und auch am iPhone.

Man sollte dabei jedoch beachten, dass die „Galaxy AI“-Features auch nur für die Galaxy-Smartphones vorgesehen sind. Es gibt aber eine Möglichkeit, mit der man zumindest auf seinem Nicht-Galaxy-Smartphone überprüfen kann, was die AI-Features bieten. Das „Try Galaxy“-Angebot stammt direkt von Samsung und lässt sich entweder über diesen Link oder per QR-Code ansteuern.

„Try Galaxy“: KI-Features von Samsung auf jedem Android- und iOS-Gerät

Diese AI-Funktionen gibt es bei neuen Samsung-Smartphones:

Das „Try Galaxy“-Angebot ist vor allem für Nutzer gedacht, die noch kein Galaxy-Gerät haben und sich einen Eindruck von den „Galaxy AI“-Features verschaffen wollen. So können auch iPhone-Nutzer überprüfen, was die neuen Funktionen liefern. So funktioniert es:

Öffnet die Seite trygalaxy.com m Browser. Falls ihr am PC sitzt, scannt den QR-Code mit der Smartphone-Kamera ein. Drückt rechts oben auf die drei Punkte im Browser-Fenster. Tippt dann auf „App installieren“. Über den Home-Screen ruft ihr die „Try Galaxy“-Anwendung auf. Es wird nun ein Bildschirm eines aktuellen Samsung-Smartphones simuliert. Ihr seht also ungefähr das, was man auf der Samsung-One-UI-Oberfläche sehen würde. Dort könnt ihr die verschiedenen Möglichkeiten der Galaxy-AI-Features ausprobieren und herausfinden, ob ihr Gefallen an den KI-Optionen findet. Dazu gehören zum Beispiel „Circle to Search“ und die „Live Übersetzung“.

Die verschiedenen Features lassen sich so austesten. Dazu liefert Samsung einige Beschreibungen, Erklär-Videos und weitere Zusatz-Informationen mit.

Try Galaxy: Galaxy-Funktionen auf jedem Smartphone ausprobieren

Für die Nutzung von „Try Galaxy“ wird ein Android-Smartphone mit Chrome-Browser-App oder ein iPhone mit mindestens iOS 14 und Safari benötigt. Beachtet, dass ihr hier keinen vollständigen Zugriff auf die Galaxy-AI-Features erhaltet, sondern lediglich eine Simulation mit einem Einblick in die Möglichkeiten. Samsung nutzt das Angebot, um mögliche Interessenten zum Kauf eines Galaxy-S24-Geräts zu überzeugen. Berücksichtigt auch, dass es aufgrund der vielen verschiedenen Smartphone-Konfigurationen sein kann, dass einige Features nicht richtig ausgeführt oder angezeigt werden können.

Galaxy S24 ab 899,00 € Galaxy S23 ab 749,99 € Galaxy S24+ ab 1.149,00 € Galaxy S23+ ab 1.049,00 € Produktdetails Display 6,2 Zoll Dynamic AMOLED 2X 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X Auflösung 2.340 × 1.080 (FHD+)

Max. 2.600 Nits 2.340 × 1.080 (FHD+)

Max. 1.750 Nits 3.120 × 1.440 (Quad HD+)

Max. 2.600 Nits 2.340 × 1.080 ( (FHD+)

Max. 1.750 Nits Bildrate 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Speicher 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Hauptkamera 50 MP Weitwinkel

12 MP Utra-Weitwinkel

10 MP Tele 50 MP Weitwinkel

12 MP Utra-Weitwinkel

10 MP Tele 50 MP Weitwinkel

12 MP Utra-Weitwinkel

10 MP Tele 50 MP Weitwinkel

12 MP Utra-Weitwinkel

10 MP Tele Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Prozessor Exynos 2400 Deca-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core Exynos 2400 Deca-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB WiFi WiFi 6E WiFi 6E WiFi 6E WiFi 6E Akku 4.000 mAh 3.900 mAh 4.900 mAh 4.700 mAh Wasserdicht ja (IP 68) ja (IP 68) ja (IP 68) ja (IP 68) 5G ja ja ja ja Abmessungen 147 x 70,6 x 7,6 mm³ 146.3 × 70.9 × 7.6 mm³ 158,5 × 75,9 × 7,7 mm³ 157,8 × 76,2 × 7,6 mm³ Gewicht 167 g 168 g 196 g 195 Preis ab 899 Euro ab 755 Euro ab 1.149 Euro ab 799 Euro Verfügbar bei Samsung 899,00 € 749,99 € 1.149,00 € 1.149,00 € Samsung 1.149,00 € Saturn 1.149,00 € 1.049,00 € 1.169,00 € Samsung 1.319,00 €

