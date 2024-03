Google knickt ein: Pixel Watch 3 beseitigt großen Nachteil der Watch 2

Mit der Pixel Watch 2 bietet Google aktuell schon eine der besten Android-Smartwatches an. Im Vergleich zur ersten Generation wurden viele Nachteile beseitigt. Einen Punkt hat das Unternehmen aber nicht verändert und könnte das mit der Pixel Watch 3 endlich machen. Es geht um die Größe der Uhr.

Google Pixel Watch 3 soll in zwei Größen erscheinen

Google bietet die Pixel Watch 1 und Watch 2 bisher nur in einer Größe von 41 mm an. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz ziemlich klein und wirkt an einigen Handgelenken etwas zu zierlich. Die Konkurrenz macht das deutlich besser. Die Apple Watch Ultra 2 misst 49 mm, die Samsung Galaxy Watch 6 Classic bis zu 47 mm. Eigentlich wurde erwartet, dass Google bereits mit der Pixel Watch 2 eine größere Version veröffentlicht. Dazu kam es nicht. Mit der Pixel Watch 3 soll das aber wirklich passieren.

Laut 9to5Google soll das Unternehmen nicht nur eine Pixel Watch 3 mit 41 mm planen, sondern auch eine Version mit 45 mm. Das wäre zwar immer noch kleiner als die größten Uhren anderen Hersteller, würde sich aber an der normalen Apple Watch Series 9 orientieren, die es auch in 45 mm gibt. Google nimmt in solchen Angelegenheiten Apple gern als Vorbild. Es soll beim runden Design bleiben, wie ihr es schon von den ersten zwei Uhren kennt. Ob in der 45-mm-Version auch ein größerer Akku verbaut ist, bleibt offen.

Im Video stellen wir euch die Pixel Watch 2 von Google vor:

Apps würden von größerem Display profitieren

Für die normale Anzeige des Datums, der Uhrzeit und alltäglichen Dingen wie einem Timer reicht die Größe der Pixel Watch 2 (Test) aus. Der Bildschirm lässt sich gut ablesen und ist auch hell genug. In vielen Situationen würdet ihr aber von einem größeren Display profitieren – beispielsweise wenn ihr beim Sport die Daten ablesen wollt. Während des Laufens oder Radfahrens ist das auf dem kleinen Display gar nicht so einfach.

Auch die Navigation per Google Maps würde besser klappen. Es gibt neben der Optik am Handgelenk also viele praktische Gründe, wieso Google die Pixel Watch 3 mit größerem Bildschirm anbieten sollte. Im Herbst erfahrt ihr, ob es wirklich dazu kommt.

