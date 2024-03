Huawei hat Android-Handys nicht vergessen: Großes Software-Update in Arbeit

Huawei hat sich zwar nach China zurückgezogen und feiert dort mit seinen neuen Smartphones große Erfolge, doch komplett vergessen werden die älteren Android-Handys nicht. Einige davon wurden seiner Zeit auch in Deutschland verkauft und werden noch ein großes Software-Update erhalten.

Huawei startet Beta-Programm für EMUI 14

Für Huawei liegt der Fokus der Entwicklung aktuell auf HarmonyOS sowie HarmonyOS Next in China. Trotzdem gibt es noch Smartphones, die als Basis Android nutzen und mit EMUI als Oberfläche laufen. Für diese Geräte ist der Software-Support seit dem US-Bann deutlich schwächer geworden. Laut HuaweiCentral warten sogar noch einige Smartphone-Besitzer auf EMUI 13 als Software-Update. Huawei hingegen hat nun den Beta-Test von EMUI 14 gestartet.

Die neue Oberfläche soll auf folgenden Geräten landen:

Huawei P60 Pro

Huawei P60

Huawei Mate X3

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50

Huawei Mate Xs 2

Huawei P50 Pro

Huawei P50

Huawei P50 Pocket

Huawei Nova 11

Huawei Nova 11i

Huawei Nova 11 Pro

Huawei Nova Y91

Das sind zumindest die Smartphones, die Huawei für den Beta-Test vorsieht. Ob mit der Zeit weitere Geräte ein Update auf EMUI 14 erhalten, ist bisher nicht bekannt. Das Update ist für Europa vorgesehen und sollte Besitzerinnen und Besitzern der Handys in den kommenden Monaten zum Download angeboten werden, wenn der Beta-Test erfolgreich verläuft.

Das erwartet euch mit EMUI 14

EMUI 14 soll dabei ein ziemlich großes Software-Update mit vielen Änderungen an der Oberfläche und dem Funktionsumfang sein. So sollen intelligente Funktionen eingeführt werden, die die Benutzung der Smartphones vereinfachen. Zudem soll es bessere Animationen, Schriftarten, Symbole und allgemein ein optimiertes Layout geben.

Alle Neuerungen sind aber noch nicht bekannt. Diese dürften in den kommenden Wochen aufgedeckt werden, wenn Beta-Tester ihre Erkenntnisse teilen. Wichtig ist in erster Linie, dass Huawei überhaupt noch an Software-Updates für Europa und Android-Handys ohne HarmonyOS arbeitet.