Samsung rüstet auf: Galaxy A55 wird besser als erwartet

Samsung wird schon bald mit dem Galaxy A55 den Nachfolger des beliebten Galaxy A54 vorstellen. Vorab wurden bereits viele Details zur Ausstattung, dem neuen Design und hochwertigeren Materialwahl geleakt. Nun kommt ein weiteres Detail hinzu, welches die Speicherausstattung betrifft. Bei der neuen Generation könnte sich das Upgrade doppelt lohnen.

Samsung Galaxy A55 mit mehr Arbeitsspeicher?

Mit dem Galaxy A55 wird schon in Kürze eines des spannendsten Android-Smartphones von Samsung vorgestellt, das noch bezahlbar ist. Das südkoreanische Unternehmen plant laut den letzten Gerüchten ein größeres optisches Upgrade mit hochwertigeren Materialien. Rein technisch gesehen soll sich gar nicht so viel tun. Jetzt berichtet SamMobile, dass zumindest in einem Bereich noch einmal ein Upgrade geplant ist. Es geht dabei um den Arbeitsspeicher, der von 8 auf 12 GB RAM aufgestockt werden soll.

Das zumindest will man einem Benchmark des Galaxy A55 entnommen haben, der vorab aufgetaucht ist. Samsung könnte also wie beim Galaxy A53 ein Upgrade des Arbeitsspeichers an den internen Speicher koppeln. Greift ihr zum 128-GB-Modell, dann bekommt ihr die bisherigen 8 GB RAM. Entscheidet ihr euch für das 256-GB-Modell, dann erhaltet ihr eben nicht wie beim Galaxy A54 einfach nur doppelten Speicherplatz, sondern mit 12 GB auch mehr Arbeitsspeicher. Der Aufpreis dürfte sich auf lange Sicht lohnen. Die Samsung-Handys werden nämlich mindestens fünf Jahre mit Updates versorgt.

Das kann das aktuelle Samsung Galaxy A54:

Samsung Galaxy A54 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Präsentation des Samsung Galaxy A55 und A35 steht an

Wie vermutet, lässt die Präsentation der neuen Mittelklasse-Handys von Samsung nicht mehr lange auf sich warten. Das Unternehmen hat nun offiziell bestätigt, dass die Enthüllung schon am 11. März 2024 stattfinden wird. In dem kurzen Video auf X (ehemals Twitter) wird das neue Design bestätigt:

In wenigen Tagen werdet ihr also erfahren, ob sich die Gerüchte der letzten Wochen bestätigen. Besonders interessant wird es sein zu sehen, ob der geleakte Preis des Galaxy A55 stimmt.

