Steam-Hoffnung: Steht das nächste PlayStation-Game vor der Tür?

Sony hat endlich eingesehen, dass auch PC-Spieler die tollen Games der PlayStation-Konsolen spielen wollen – und bereit sind, dafür viel Geld auszugeben. Ein Branchen-Insider will jetzt bereits das nächste Spiel kennen, das auf Steam erscheinen soll. Bis zur Enthüllung soll es gar nicht mehr lange dauern.

Ghost of Tsushima Facts

Neues PlayStation-Game für Steam: Geht es nach Japan?

Sony hat in den letzten Jahren viele Gaming-Hits für die PS4 und PS5 abgeliefert. Der Konsolen-Hersteller weicht zusätzlich immer wieder von der strengen PlayStation-Exklusivität ab. PC-Spieler können inzwischen Spiele wie God of War, The Last of Us: Part 1 und Marvel’s Spider-Man Remastered auch auf Steam zocken. Jetzt könnte auch eine PC-Version von Ghost of Tsushima folgen.

Ursprung des Leaks ist Branchenkenner Shpeshal_Nick von der Website Xbox Era. Auf Twitter schreibt er, dass Fans schon am 5. März Neuigkeiten zur PC-Portierung erwarten können (Quelle: Twitter). Ghost of Tsushima ist ursprünglich 2020 für die PS4 und 2021 für die PS5 erschienen. Für gewöhnlich behält Sony die eigenen Spiele gerne für einige Zeit exklusiv auf den PlayStation-Konsolen. Der Ausflug ins Japan des 13. Jahrhunderts wäre jetzt also ein guter Kandidat für einen Steam-Release.

Schaut euch hier den Launch-Trailer von Ghost of Tsushima an:

Ghost of Tsushima: Launch Trailer

Ghost of Tsushima ist auf der PlayStation extrem beliebt

In Ghost of Tsushima spielt ihr den Samurai Jin Sakai während der ersten Mongoleninvasion im Jahr 1274. Ihr könnt eine offene Welt erkunden und Feinde mit Stealth-Fähigkeiten oder im Zweikampf mit dem Katana bezwingen. Der Director’s Cut für die PlayStation 5 ist sowohl bei Kritikern als auch bei den Fans extrem beliebt. Beim Review-Aggregator Metacritic erreicht Ghost of Tsushima einen Metascore von 87 und einen User-Score von 7,8 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

Der Leak von Shpeshal_Nick macht jetzt vielen Spielern Hoffnung, das Samurai-Abenteuer auch auf dem PC erleben zu können. Bis zur offiziellen Ankündigung solltet ihr solchen Vermutungen allerdings nicht vollkommen vertrauen. Zuletzt hat Sony bereits angekündigt, dass der PC noch stärker in die PlayStation-Strategie eingebunden werden soll. Ein baldiger Steam-Release von Ghost of Tsushima wäre da doch ein willkommener Anfang.

