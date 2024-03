Laptops für Sparfüchse: Bekannter Hersteller startet Refurbished-Programm

Lenovo hat ein Programm für wiederaufbereitete Hardware angekündigt. Kunden können sich für generalüberholte Laptops und Server entscheiden, um Geld zu sparen und gleichzeitig Ressourcen zu schonen. Das Programm „Lenovo Certified Refurbished“ soll auch in Deutschland angeboten werden.

Lenovo Facts

Lenovo bietet generalüberholte Laptops an

Der chinesische Hersteller Lenovo hat ein neues Programm für zertifizierte, generalüberholte Hardware gestartet. Das Angebot richtet sich nach eigenen Angaben an Kunden, die sowohl ihren Geldbeutel schonen als auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen. Im Rahmen der Initiative verkauft Lenovo wiederaufbereitete Laptops und Server, die eine „kostengünstige und umweltfreundlichere Alternative“ zu neuer Hardware darstellen.

Anzeige

Laut Lenovo durchlaufen alle „Lenovo Certified Refurbished“-Geräte einen umfangreichen Prozess, um Datensicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Kunden, die sich für diese Option entscheiden, erhalten „technisch einwandfreie Geräte“. Mit der Wiederaufbereitung von Laptops und Servern will das Unternehmen die Menge an Elektronikschrott reduzieren und die Ressourceneffizienz steigern (Quelle: Lenovo).

Für alle aufbereiteten Laptops und Server verspricht der Hersteller eine Mindestgarantie von einem Jahr. Optional kann die Garantie auf drei Jahre verlängert werden. Zu den zusätzlichen Kosten dafür hat Lenovo noch keine Angaben gemacht.

Anzeige

Windows und Android: Mit dem neuen ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid vereint Lenovo zwei Welten.

Android und Windows vereint: Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid vorgestellt

Lenovo: Refurbished-Laptops auch in Deutschland

Lenovo will das Refurbished-Programm nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien einführen. Eine weltweite Ausweitung ist ebenfalls geplant. Wann genau das Programm verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Während im US-Online-Shop bereits eine entsprechende Unterseite eingerichtet wurde, fehlt diese im deutschen Lenovo-Shop noch.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.