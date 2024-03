Konkurrenz für EA? Neue Fußball-Simulation feiert Debüt in den Steam-Charts

Ein brandneuer Fußball-Simulator feiert seinen Release auf Steam und kann direkt in den Bestseller-Charts einnetzen. Schafft es We Are Football 2024 sich somit auf längere Sicht in der Riege der populären Fußball-Games zu etablieren?

Steam Facts

Fußball-Fans bekommen mit We Are Football 2024 eine neue Gaming-Option butterweich auf den Schlappen serviert. Der Manager-Simulator reiht sich damit in das noch immer recht begrenzte Genre-Aufgebot zwischen EA Sports FC 24, Konamis eFootball und dem Football Manager 2024 ein.

Anzeige

We Are Football 2024: Fußball-Sim feiert Auftaktsieg

In We Are Football wartet eine umfangreiche Fußball-Management-Simulation auf euch. Ihr könnt euren Lieblingsclub in neue Sphären führen oder sogar euren ganz eigenen Verein gründen und dabei zwischen Männer- und Frauenfußball wählen. Euch stehen zahlreiche Landesligen sowie internationale Fußballwettbewerbe zur Verfügung, für die ihr euer Team coachen und richtig einstellen müsst. Bei der Simulation der einzelnen Spiele steht ihr am Spielfeldrand und könnt mit Anweisungen Einfluss auf den Ausgang legen.

Schaut euch hier den Trailer zu We Are Football 2024 an:

We Are Football 2024: Release-Trailer

Noch bleibt abzuwarten, wie sich We Are Football 2024 gegen die Konkurrenz durchsetzt, doch der Anfang sieht vielversprechend aus. Nach den ersten über 30 abgegebenen Stimmen steht die Sim bei einer positiven Wertung auf Steam. Ihr könnt euch das Fußball-Spiel bis zum 11. März 2024 für 35,99 Euro statt 39,99 Euro auf der PC-Plattform sichern (auf Steam ansehen).

Anzeige

WE ARE FOOTBALL 2024 Winning Streak Games

Steam-Bestseller: Simulation kämpft um die Krone

In den Steam-Charts zieht We Are Football 2024 direkt zum Release mit Vollspann durch und landet aktuell auf Platz 6, also nur knapp hinter Last Epoch, Crusader Kings 3, Counter-Strike 2 und Helldivers 2. Der Supermarket Simulator, Enshrouded und das neue Fantasy-Spiel The Thaumaturge müssen sich dagegen geschlagen geben.

Anzeige

Beim Stöbern auf Steam ist Vorsicht geboten – Abzocker haben eine neue Betrugsmasche für sich entdeckt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.