Anruf von 015170294731: Nicht annehmen, gleich blockieren

Hinter der Handynummer 015170294731 steckt ein kriminelles Callcenter, das auf Computertechnik setzt, um die lohnenswerten Opfer auszusortieren. Wenn ihr die Versprechen glaubt, habt ihr am Ende kein Geld gewonnen, sondern sogar noch einen Verlust gemacht.

Ein Rückruf bei der Nummer 015170294731 ist zwecklos – alle Anrufer werden blockiert. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn diese Nummer wird durch Call-ID-Spoofing von einem Computer erzeugt, um das Callcenter dahinter zu verbergen. Diese Masche wird besonders häufig von Betrügern genutzt, die teilweise sogar im Ausland sitzen.

Was will die Telefonnummer 015170294731?

Die Handynummer wird nur benutzt, um harmloser zu erscheinen: Wenn eine unbekannte Festnetznummer – vielleicht sogar aus dem Ausland – anruft, sind die meisten misstrauisch. Eine Handynummer erscheint mehr wie eine Privatperson.

Dahinter steckt ein Callcenter, das euch erst einmal eine Bandansage vorspielt.

Angeblich habt ihr in einem Gewinnspiel eine hohe Geldsumme gewonnen und die Chance auf einen Hauptgewinn. Für weitere Informationen sollt ihr am Telefon eine Taste drücken.

Durch diese Technik sparen die Täter viel Zeit, denn sie müssen nicht jeden erst überzeugen und mit vielen Ablehnungen rechnen, sondern nur die besonders leichtgläubigen Opfer werden an einen Mitarbeiter durchgestellt.

Der erzählt euch dann in der Regel etwas von einer „Chance auf einen Gewinn“. Ihr habt also aktuell noch nichts gewonnen.

Um die Chance zu erhöhen, sollt ihr ein Abo – in der Regel für eine Zeitschrift – abschließen.

Dieser Abo-Vertrag ist das eigentliche Ziel der Anrufer. Es gibt gar kein Gewinnspiel und ihr werdet auch nie etwas gewinnen. Vielmehr habt ihr nun ein Zeitungsabonnement am Hals.

015170294731 blockieren – ganz einfach

Ihr könnt die Telefonnummer bei Android und iPhone in wenigen Schritten blockieren, um nie wieder genervt zu werden. User Video zeigt euch, wie ihr dazu vorgehen müsst.

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android

auf YouTube

Natürlich lässt sich so eine Telefonnummer im Festnetz blocken. Dazu startet ihr das „Telefoniecenter“ der Telekom in eurem Browser, meldet euch an und schon könnt ihr die Nummer auf eine Sperrliste setzen.

Wenn ihr die Anrufe in der Fritzbox abwehren möchtet, könnt ihr sich auch dort auf eine schwarze Liste setzen. Die findet ihr in den Routereinstellungen.

