Nummer 015210343975: Extremer Telefonterror – da hilft nur eins

Ein Callcenter belästigt Zehntausende von Opfern unter der Handynummer 015210343975. Dahinter stecken Kriminelle, die an ihrem Betrug selbst dann noch verdienen, wenn nur eine von Tausend Personen auf ihre Lügen hereinfällt. Was wollen die Betrüger?

Die Masche ist noch relativ neu, aber löst für die Täter gleich zwei Probleme: Weil sie den Erstkontakt von einem Computer mit Bandansage herstellen lassen, erreichen sie hohe Anrufzahlen und filtern gleich die Leichtgläubigen aus. Die Handynummer 015210343975 wird mittels Call-ID-Spoofing vom Computer vorgegaukelt, während dahinter ein professionelles Callcenter die Opfer abfertigt. Die kriminelle Energie ist immens.

Was steckt hinter den Anrufen durch 015210343975?

Viele der Anrufe sind sogenannte „Ping-Anrufe“, mit denen ein Computer die Existenz der Nummer testet. Diese Technik wird häufig angewendet, wenn die Nummern zufällig erzeugt wurden und vor einem echten Telefonat bestätigen wollen, dass es sie gibt.

Bei Kontakt meldet sich kein Mensch, sondern es wird eine Sprachnachricht abgespielt, an deren Ende ihr bei Interesse die „1“ drücken sollt.

Erst dann werden die Opfer an Callcenter-Mitarbeiter weitergeleitet, deren Arbeit schon dadurch leichter wurde, dass das Opfer die anfängliche Lüge offenbar geglaubt hat.

Die Bandansage behauptet, euch im Auftrag der Krankenkasse anzurufen. Angeblich habt ihr im vergangenen Jahr zu hohe Beiträge gezahlt, wodurch ihr nun einen Bonus verdient habt. Dann sollt ihr die Taste „1“ drücken.

Wenn ihr nicht abnehmt, werdet ihr immer und immer wieder angerufen – teilweise in kurzen Abständen.

Das Ziel der Anrufe ist letztendlich, euch einen neuen Versicherungsvertrag oder zumindest eine Zusatzversicherung anzudrehen. Dafür kassieren die Betrüger hohe Provisionen.

Um das zu erreichen, fragen sie im Laufe des Gesprächs eine Menge persönlicher Daten und vor allem eure IBAN ab. Solche Daten solltet ihr am Telefon keinesfalls herausgeben und bei echtem Interesse schriftliche Unterlagen vor Vertragsabschluss anfordern.

015210343975 beziehungsweise 01521 blockieren

Die angezeigte Telefonnummer gehört zum Anbieter Lycamobile, der als „virtueller Anbieter“ Nummern im Vodafone-Netz verkauft. Wie die Erfahrung zeigt, werden diese Nummern, die alle mit 01521 beginnen, besonders gern von Betrügern genutzt.

Solange ihr den Anbieter nicht selbst nutzt oder Freunde mit so einer Nummer habt, solltet ihr in Betracht ziehen, alle Anrufer mit dieser Vorwahl zu blockieren. Das geht bei Android, im Festnetz und in der Fritzbox einfach. iPhone-User haben da leider Pech: Sie müssen jeden Anrufer einzeln blockieren. Wie das geht, zeigt euch das Video:

Wenn ihr die Nummer oder die Vorwahl im Telekomfestnetz sperren wollt, dann startet einfach das „Telefoniecenter“ im Browser und tragt sie in die Liste ein.

Ähnlich funktioniert es, wenn ihr Anrufer in der Fritzbox blockieren möchtet: Da startet ihr die Router-Einstellungen und setzt die Nummer auf die Blockliste.

