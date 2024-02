Nummer 00447543195257: Englische Verbraucherzentrale, WTF?

Wer einen Anruf der englischen Nummer +447543195257 bekommt, sollte mehr als vorsichtig sein, was er am Telefon sagt. Besser noch: Gar nichts sagen, auflegen, blockieren. Die Anrufer versuchen, euch mit einer raffinierten Masche zur Zustimmung zu bewegen. Durch eine Lücke im Gesetz können sie damit sogar durchkommen.

Die Nummer 00447543195257 verweist auf England, aber möglicherweise sitzen die Täter ganz woanders. In letzter Zeit gab es immer wieder Anrufe englischer Nummern, die deutschen Opfern Finanzprodukte andrehen oder ihnen Gewinnspiele aufschwatzen wollten.

Telefonnummer 00447543195257: Wie soll die Masche funktionieren?

Die Anrufer geben sich als deutsche Verbraucherzentrale aus – trotz englischer Nummer. In anderen Fällen, wie etwa der Nummer 00447547393284, nennen sie sich Kündigungszentrale“.

Sie fragen euch, ob ihr eure Gewinnspielteilnahme kündigen wollt.

Falls ihr euch nicht an eine Gewinnspielteilnahme erinnern könnt, erzählen sie euch eine Geschichte von einem kostenlosen Gewinnspiel, an dem ihr wegen eines Hakens bei irgendeinem Bestellformular teilgenommen habt.

Jetzt würde sich das Spiel in eine kostenpflichtige Teilnahme umwandeln und darum werdet ihr kontaktiert.

Als nächstes wollen sie zur Löschungsbestätigung eure „Daten abgleichen“. Dabei stellt sich dann heraus, dass sie mit einer Datenbank gestohlener Daten arbeiten, weil sie neben der Telefonnummer auch euren Namen, die Adresse, E-Mail-Adresse und sogar das Geburtsdatum haben.

Zur „Bestätigung“ fragen sie die Daten so ab, dass ihr mit „Ja“ antworten müsst: „Ihr Name lautet…?“, „Sie wohnen in der XYZ-Straße?“…

Diese Antworten werden aufgenommen und eventuell später so zurechtgeschnitten, dass ihr einem Verlängerungsvertrag zustimmt.

Wenn ihr die Aussagen anzweifelt, Fragen stellt oder keine Daten bestätigen wollt, legen sie einfach auf.

Der Trick an der Sache liegt an einer Lücke in den Verordnungen zur automatischen Verlängerung von Abos: Ohne Einverständnis darf etwa ein Handyvertrag nicht einfach immer wieder um ein Jahr verlängert werden. Kürzere Zeiträume, wie etwa 1 oder 3 Monate, wären aber zulässig. Man wird euch also in dem Gespräch eine Verlängerung um 3 Monate anbieten und eure Sprachaufnahmen als Einverständnis vorlegen – was bei so kurzen Verlängerungen ebenfalls zulässig ist. Der Sprachaufnahme müsst ihr am Anfang des Gesprächs zustimmen, wenn sie für euch die Kündigung durchführen sollen.

Unser Tipp lautet also: Nicht abheben, Nummer blockieren, nichts bestätigen.

Nummer 00447543195257 blockieren

Auch wenn die Vielzahl solcher Anrufe aus England mittlerweile dazu provoziert – ihr solltet nicht das ganze Land sperren. Immerhin nutzen auch seriöse Kundendienste, wie zum Beispiel der Support von Amazon, eine englische Vorwahl.

Wir zeigen euch im Video, wie ihr die Telefonnummer bei Android und iPhone für immer sperren könnt:

Falls ihr diese Anrufe im Telekom-Festnetz blockieren möchtet, geht das recht einfach im „Telefoniecenter“. Loggt euch dort ein und tragt die Nummer in die Sperrliste ein.

So eine Sperrliste gibt’s auch im Telefon-Router: Falls ihr die Nummer in der Fritzbox abwimmeln möchtet, könnt ihr dort in den Einstellungen ebenfalls auf eine schwarze Liste zurückgreifen, die dafür sorgt, dass diese Anrufe nicht mehr durchgestellt werden.

