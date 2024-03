Kann man Twint in Deutschland nutzen?

In der Schweiz ist „Twint“ eine der beliebtesten Möglichkeiten, um mit dem Smartphone oder im Internet zu bezahlen. Zahlungen werden per QR-Code abgewickelt. Wie sieht es in Deutschland aus? Kann man Twint auch hierzulande nutzen?

Twint eignet sich nicht nur, um Online-Bestellungen zu bezahlen, sondern auch, um Freunden schnell und unkompliziert Geld zu senden oder vor Ort an einer Kasse etwas zu bezahlen. Außerhalb der Schweiz ist der Service jedoch nicht so verbreitet.

Mit Twint in Deutschland bezahlen: Geht das?

Für Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland ist die Nutzung von Twint nicht vorgesehen. Man muss den Bezahldienst mit seinem Bankkonto verknüpfen. Unterstützt werden dabei aber nur Schweizer Banken (Quelle: Twint.ch). Mit einem deutschen Konto kann man also keinen Account bei Twint anlegen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man aber mit einem deutschen Wohnsitz ein Bankkonto in der Schweiz eröffnen. Dabei sollte man sich aber vorab über Gebühren, Steuern und weitere Voraussetzungen und Bedingungen erkundigen.

Hat man ein Schweizer Konto bei einer Bank, die von Twint unterstützt wird, kann man sich auch mit einer deutschen Vorwahl (+49) bei Twint registrieren. Der Dienst unterstützt nicht nur Mobilfunknummern aus der Schweiz, sondern auch aus anderen Ländern. Neben Deutschland gehören auch Frankreich (+33), Liechtenstein (+423), Italien (+39) und Österreich (+43) dazu.

Kein Twint in Deutschland

Auch wenn man sich von Deutschland aus einen Account bei Twint angelegt hat, ist die Nutzung eher eingeschränkt möglich. Hierzulande wird der Dienst nicht unterstützt, demnach kann man damit nicht bei Läden oder Online-Shops mit deutschem Sitz bezahlen. Der Anbieter selbst gibt an:

„Zahlungen mit Twint sind derzeit nur in CHF und nur in Geschäften innerhalb der Schweiz möglich.“

Befindet man sich als Schweizer in Deutschland, kann man den Bezahldienst aber uneingeschränkt nutzen, wenn man Zahlungen an andere Twint-Nutzer oder Schweizer Online-Shops übermitteln will. Eine Ausweitung auf andere Länder ist in Planung und soll in unbestimmter Zeit eingeführt werden. Wer in Deutschland mit dem Handy bezahlen will, greift vor allem auf die Bezahlmethode in „Google Wallet“ (Android) oder Apple Pay (iPhone) zu. Zahlungen an Freunde und Bekannte werden vor allem über PayPal abgewickelt. Gebührenlos geht das über die „Freunde“-Zahlung.

