PayPal: Ratenzahlung wird nicht angezeigt – was tun?

Mit einem PayPal-Account kann man viele Online-Einkäufe nicht nur direkt, sondern auch in Raten bezahlen. Was kann man tun, wenn die Option zur Ratenzahlung in PayPal nicht angezeigt wird?

Um den Ratenkauf bei PayPal nutzen zu können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Es kann also verschiedene Ursachen dafür geben, dass die entsprechende Option nicht verfügbar ist.

Ratenzahlung wird bei PayPal nicht angezeigt? Lösungen und Hilfe

Die Ratenzahlung muss für das Konto nicht vorab aktiviert werden. Ist der Kauf auf Raten verfügbar, kann man die Option stattdessen in der Zahlungsquelle direkt bei der jeweiligen PayPal-Zahlung auswählen. Dort gibt es dann neben dem „PayPal-Guthaben“ und dem „Bankkonto“ auch den entsprechenden Eintrag. Ist er nicht verfügbar? Daran kann es liegen:

Die Ratenzahlung wird nicht von jedem Online-Shop unterstützt. Möglicherweise ist die Option also nur bei dem Anbieter nicht verfügbar, den ihr gerade besucht.

unterstützt. Möglicherweise ist die Option also nur bei dem Anbieter nicht verfügbar, den ihr gerade besucht. Je nach Anbieter wird die Option auch erst ab einem bestimmten Kaufbetrag freigeschaltet oder ist nur bis zu einer maximalen Summe möglich. Gegebenenfalls müsst ihr also euren Warenkorb bearbeiten, um die entsprechende Grenze zu über- oder unterschreiten.

oder ist nur bis zu einer möglich. Gegebenenfalls müsst ihr also euren Warenkorb bearbeiten, um die entsprechende Grenze zu über- oder unterschreiten. Die Bezahloption steht nicht für jeden PayPal-Nutzer bereit. Es wird die Bonität abgefragt. Gab es früher Schwierigkeiten mit PayPal, wird die Option blockiert. Um sie freizuschalten, muss man zunächst über einen längeren Zeitraum per Lastschrift mit PayPal bezahlen.

abgefragt. Gab es früher Schwierigkeiten mit PayPal, wird die Option blockiert. Um sie freizuschalten, muss man zunächst über einen längeren Zeitraum per Lastschrift mit PayPal bezahlen. Auch wenn das PayPal-Konto erst neu eingerichtet oder das verknüpfte Bankkonto vor kurzem verifiziert wurde, ist die Option nicht verfügbar.

oder das verknüpfte Bankkonto vor kurzem verifiziert wurde, ist die Option nicht verfügbar. Das gilt auch, wenn das Bankkonto erst vor kurzer Zeit eröffnet wurde.

Der Service steht nur für Privatkunden zur Verfügung. Bei PayPal-Geschäftskonten ist das also nicht möglich.

Grundsätzlich kann PayPal erst ab 18 Jahren genutzt werden. Für jüngere Nutzer sollte also weder die Ratenzahlung noch eine andere Bezahloption zur Verfügung stehen.

Ratenzahlung nicht verfügbar: Daran kann es auch liegen

Vor jeder Zahlung prüft PayPal die Bonität neu. Dafür werden verschiedene Faktoren und Auskunfteien wie die Schufa-Daten herangezogen. Man kann die Entscheidung nicht beeinflussen, indem man zum Beispiel selbstständig Einkommensnachweise oder Ähnliches an PayPal weiterleitet. Manchmal lässt sich das aber umgehen, indem man ein weiteres Bankkonto oder eine Kreditkarte mit seinem PayPal-Konto verknüpft. Je mehr sichere Zahlungsquellen zur Verfügung stehen, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass PayPal von einem Zahlungsausfall ausgeht.

In seltenen Fällen können auch einfach technische Probleme dafür sorgen, dass die Ratenoption nicht angezeigt wird. Probiert die Zahlung dann mit einem anderen Browser durchzuführen, wechselt vom WLAN ins mobile Netz oder nehmt ein anderes Gerät.

