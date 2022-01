PayPal ist einer der weit verbreitetsten Online-Zahlungsdienste der Welt und bietet euch die Möglichkeit, einfach online einzukaufen und ohne weitere Gebühren Geld zu überweisen. Wie ihr bei PayPal euer Guthaben aufladen könnt, erklären wir euch hier bei GIGA.

PayPal ist schon lange nicht mehr der einzige Online-Bezahlservice: Häufig bieten die Banken selbst eine PayPal-Alternative an, die von vielen Online-Shops und Lieferdiensten akzeptiert werden.

Ein PayPal-Account hat aber auch weiterhin klare Vorteile. So bietet sich der Online-Bezahlservice beispielsweise für die gebührenfreie Auslandsüberweisungen oder Überweisungen an Shops an, bei denen ihr eure Kreditkartendaten nicht hinterlassen möchtet. Auch die Aufladung des Prepaid-Guthabens eures Handys ist bei vielen Anbietern per PayPal möglich.

Paypal Guthaben aufladen – Voraussetzungen

Zwar ist es auch ohne Verknüpfung zu einem Konto möglich, Geld von anderen PayPal-Nutzern zu erhalten. Wenn ihr jedoch auf eurem PayPal-Konto selbst Geld einzahlen wollt, müsst ihr dieses zuvor mit einem Bankkonto oder einer Kreditkarte verknüpfen. Es ist zwar möglich PayPal ohne Konto zu nutzen – das bringt jedoch einige Restriktionen mit sich.

Bankkonto verknüpfen

Um euer Bankkonto mit PayPal zu verknüpfen, geht ihr wie folgt vor:

Loggt euch zunächst bei PayPal mit euren Zugangsdaten ein. Wählt unter dem Reiter „Wallet“ die Option „Bankkonto hinzufügen“.

Sucht eure Bank und wählt sie aus. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, um euer Konto mit PayPal zu verknüpfen: Per Login: Erteilt PayPal über den Button „Zustimmen und weiter“ die beschriebenen Berechtigungen und loggt euch mit euren Online-Banking-Daten ein. Per Überweisung: Wählt „Bankkonto auf andere Weise verbinden“, gebt eure IBAN ein und bestätigt mit dem Button „Bankkonto hinzufügen“.

Bei der zweiten Variante überweist PayPal euch in den kommenden 2 bis 3 Werktagen einen Cent-Betrag mit einem Code im Verwendungszweck auf euer Bankkonto. Den Code müsst ihr abschließend auf der PayPal-Webseite eingeben, um euer Konto als Zahlungsquelle zu verifizieren.

Geld einzahlen

Wenn euer PayPal-Konto verifiziert ist und ohne Einschränkungen zur Verfügung steht, könnt ihr PayPal Guthaben aufladen. Geht dazu wie folgt vor:

Loggt euch in euer PayPal-Konto ein. Klickt direkt auf der Übersichts-Seite auf den Link „Geld einzahlen oder abbuchen“. Wählt hier nun die Option „Geld einzahlen“ aus.

Auf der nächsten Seite findet ihr die benötigten Kontodaten von PayPal. Die IBAN und der Verwendungszweck werden pro PayPal-Nutzer individuell vergeben. Nutzt nun die Banking-App oder das Online-Banking-Portal des mit PayPal verknüpften Bankkontos, um euren Wunschbetrag auf euer PayPal-Konto einzuzahlen. Füllt dazu einfach eine Überweisung aus und gebt als Zahlungsempfänger die Kontodaten aus Schritt 4 ein. Der Betrag wird nach 1 bis 2 Tagen eurem PayPal-Konto gutgeschrieben.

Wichtig: Führt die Überweisung auf jeden Fall nur an das von PayPal für euch angegebene Bankkonto durch, da sonst nicht gewährleistet werden kann, dass der Betrag auch eurem PayPal-Konto zugewiesen wird.

