Unverschämt günstig: Otto verkauft edlen Bluetooth-Lautsprecher von Harman/Kardon

Musikliebhaber schwören auf Harman/Kardon. Entsprechend teuer sind die Lautsprecher der US-amerikanischen Edel-Marke. Bei Otto wird jetzt aber der Harman/Kardon Go + Play über 50 Prozent günstiger verkauft. Wir erklären, was den Bluetooth-Lautsprecher so besonders macht und für wen sich das Angebot lohnt.

Der Harman/Kardon Go + Play erlebt einen echten Preissturz: Für nur kurze Zeit verkauft Otto den edlen Bluetooth-Lautsprecher für 329,99 159,99 Euro (jetzt bei Otto ansehen). Das ist der aktuelle Bestpreis. Im Vergleich zum UVP sparen Käufer 52 Prozent. Versandkosten kommen noch 2,95 Euro hinzu.

Otto verkauft Harman/Kardon Go + Play zum reduzierten Preis von 159,99 Euro

Vor allem mit seinem Design besticht der Harman/Kardon Go + Play. Der Edelstahlgriff durchfließt das mit Stoff überzogene Gehäuse und dient somit auch als Standfuß. So macht der Go + Play in jeder Einrichtung eine gute Figur. Wahlweise gibt es den Bluetooth-Lautsprecher mit weißem oder schwarzem Stoffüberzug.

Auch technisch hat der Harman/Kardon Go + Play einiges zu bieten. Der Lautsprecher bietet 100-Watt-Leistung und vier Treiber (zwei Hochtöner sowie zwei Tieftöner) füllen den Raum mit Klang. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku bietet Musikgenuss für bis zu 8 Stunden. Alternativ steht eine klassische Stromversorgung über ein Netzteil zur Verfügung.

Clever: Über den USB-Anschluss kann der Harman/Kardon-Lautsprecher andere Mobilgeräte wie etwa Smartphone oder Tablet mit Strom versorgen.

Verbinden kann sich der Harman/Kardon Go + Play über 3,5-mm-Klinkenstecker und Bluetooth. Bis zu drei Geräte können parallel verbunden werden, sodass Musik abwechselnd abgespielt werden kann – ideal zum Beispiel für Partys. Zwei Go + Play können außerdem gekoppelt werden und so als Paar auftreten. Damit lassen sich auch größere Räume gut beschallen.

Dank Dual-Mikrofon-Konferenzsystem eignet sich der Harman/Kardon Go + Play auch für Konferenzgespräche im Büro.

Der Harman/Kardon Go + Play im Video:

Harman/Kardon Go + Play

Für wen lohnt sich der Harman/Kardon Go + Play?

Der Harman/Kardon Go + Play lohnt sich für Musikliebhaber, die viel wert auf Klangqualität und Portabilität legen. Mit der Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden hält der Bluetooth-Lautsprecher auch lange Partys durch. Über jeden Zweifel erhaben ist außerdem das zeitlose Design, das in jede Einrichtung passt. Bei Otto-Kunden kommt der Harman/Kardon Go + Play richtig gut an. 5 von 5 möglichen Sternen bei über 300 Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache. Für schmale 159,99 Euro (jetzt bei Otto ansehen) kann man hier kaum was falsch machen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.