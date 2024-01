Ikea Symfonisk: Starker Rabatt für Sonos-Lautsprecher

Für alle, die ihr Zuhause mit smartem Sound aufpeppen wollen, hat Ikea jetzt ein neues Angebot: Den beliebten Regal-WiFi-Lautsprecher Symfonisk aus der Kooperation mit Sonos gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis – allerdings nicht für alle Kunden.

IKEA Facts

Ikea: Symfonisk-Lautsprecher für 99 Euro

Ikea lockt derzeit mit einem attraktiven Rabatt für seinen Regal-WiFi-Lautsprecher aus der Symfonisk-Serie. Statt 129 Euro müssen Interessenten jetzt nur noch 99 Euro auf den Tisch legen. Voraussetzung ist allerdings eine Mitgliedschaft beim Programm Ikea Family (bei Ikea ansehen). Dann ist auch die Lieferung günstiger und kostet nur 2,90 Euro. Das Angebot ist bis zum 31. Januar 2024 befristet.

Der in Schwarz und Weiß erhältliche Lautsprecher kann flexibel positioniert werden: an der Wand, liegend oder stehend. Er lässt sich nahtlos in ein Sonos-System integrieren und unterstützt gängige Streaming-Dienste sowie AirPlay 2 und Spotify Connect. Mehrere Symfonisk-Lautsprecher lassen sich kombinieren und individuell steuern. Zwei nebeneinander sorgen für Stereoklang.

Mögliches Zubehör für die smarten Lautsprecher ist eine Wandhalterung, die ebenfalls in Schwarz und Weiß erhältlich ist. Die Halterung ist verstellbar, so dass der Symfonisk-Lautsprecher nahezu beliebig ausgerichtet werden kann. Mit einer Breite von nur 10 cm bei einer Tiefe von 15 cm lässt sich der Lautsprecher aber auch gut in einem Regal unterbringen (Quelle: Ikea).

Im Video: Das sind die Vor- und Nachteile eines Sonos-Systems.

Sonos: Vor- und Nachteile Abonniere uns

auf YouTube

Symfonisk Lautsprecher: Angebot für Ikea Family

Das Angebot für den Symfonisk Regal-WiFi-Lautsprecher bei Ikea ist zeitlich begrenzt und gilt, solange der Vorrat reicht. Interessierte, die noch nicht Mitglied bei Ikea Family sind, können sich kostenlos für das Programm anmelden und den Lautsprecher zum Schnäppchenpreis ergattern.