Für Prime-Mitglieder kostenlos: Amazon hat endlich zugeschlagen

Prime-Mitglieder dürfen jetzt noch bis zum 26. Januar warten, dann steht eine Action-Komödie der Extra-Klasse im Rahmen der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video bereit. Im Mittelpunkt steht ein absoluter Kultstar, der die Kinogänger in den letzten Jahrzehnten immer wieder polarisierte.

Endlich hat Amazon zugeschlagen und sichert sich für das Angebot der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video die erstklassige Action-Komödie „Massive Talent“ (im Original: „The Unbearable Weight of Massive Talent“) mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ab 26. Januar steht der Film zur Verfügung, Prime-Mitglieder zahlen nichts extra (bei Amazon Prime Video ansehen).

Neu bei Amazon Prime Video: „Massive Talent“ mit Nicolas Cage und Pedro Pascal

An Cage scheiden sich die Geister. Einerseits brilliert der Schauspieler in hochkarätigen Rollen, anderseits spielte der Mime in den letzten Jahren auch in zahlreichen B- und C-Movies mit. Doch immer wieder gelingt es Cage, das Publikum zu überraschen, beispielsweise zuletzt in der von der Kritik gelobten Verfilmung „Pig“.

Auch „Massive Talent“ gehört in jedem Fall zu seinen besseren Filmen der letzten Jahre. Die Komödie feierte Premiere auf dem South by Southwest Festival im März 2022. Zu uns in die Kinos kam der Film dann im Juni desselben Jahres und konnte bisher nur bei Sky beziehungsweise WOW im Abo gesehen werden. Nun aber schnappt sich Amazon für seine Prime-Mitglieder dieses Filmjuwel.

Was für ein Spaß:

In „Massive Talent“ spielt Nicolas Cage eine fiktive Version von sich selbst. Dieser Cage nimmt nicht ganz unähnlich zum realen Schauspieler allerhand eher bizarre Rollen an, die am Ende keinen Erfolg bringen. Nun will er den Schauspieljob an den Nagel hängen. Doch will er noch etwas Geld verdienen. Er akzeptiert das Angebot seines Agenten Richard Fink, für eine Million Dollar nach Mallorca zu fliegen, um den Milliardär Javi Gutierrez (Pedro Pascal) zu treffen und als Ehrengast an seinem Geburtstag teilzunehmen. Doch dann wird es plötzlich brenzlig.

Kritiker und Zuschauer sind sich einig

„Massive Talent“ beweist: Cage ist sich nicht zu schade, um sich gekonnt auf die Schippe zu nehmen. Der Film ist unterhaltsam und alles andere als dumm. Eine IMDb-Bewertung von 7 Punkten ist bereits ziemlich gut.

Noch verheißungsvoller ist dann das Votum der Profi-Kritiker bei Roten Tomatoes, denn die sind zu 87 Prozent vom Film angetan damit gleichauf mit den Zuschauern zufrieden. Zusammenfassend liest sich dies dann so (übersetzt): „Clever, witzig und äußerst kreativ präsentiert sich Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent in bester Gonzo-Form - und wird von Pedro Pascals szenenstarker Darbietung noch übertroffen.“

Kurz und gut: Anschauen und Spaß haben. Denn der ist bei „Massive Talent“ garantiert.

