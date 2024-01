Prime-Mitglieder zahlen keinen Cent: Amazon schnappt sich den King

Bereits in wenigen Tagen ist es so weit, dann können Amazons Prime-Kunden erstmals ohne Extrakosten einen der Top-Filme des Jahres 2022 sehen. In „Elvis“ wird der King of Rock ’n’ Roll porträtiert – mit Hollywood-Starbesetzung versteht sich.

Täglich gesellen sich zum umfangreichen Film- und Serienangebot von Amazon Prime Video neue Inhalte dazu. Ab dem 12. Januar 2024 nimmt der Streaming-Anbieter dann mit „Elvis“ eine sehenswerte Filmbiografie ins Portfolio. Wer Prime-Mitglied ist, zahlt wie üblich dann bei Amazon nichts extra (bei Amazon Prime Video ansehen).

Amazon krallt sich „Elvis“ für Prime Video

Der Filmtitel ist selbsterklärend, erwartungsgemäß spielt hier Elvis Presley die Hauptrolle, porträtiert vom aufstrebenden Jung-Star Austin Butler. Den sah man beispielsweise schon in Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ und bald auch in „Masters of the Air“ auf Apple TV+.

Blick in den Trailer:

Elvis - Trailer Deutsch

Ihm zur Seite steht der „Colonel“ Tom Parker – der langjährige Manager von Elvis Presley. Diese Rolle übernimmt optisch stark verändert Hollywood-Legende Tom Hanks. Inszeniert wird das epische Biopic von Regisseur Baz Luhrmann („William Shakespeares Romeo + Julia“, „Moulin Rouge“, „Australia“ oder auch „Der große Gatsby“).

So viel Einsatz blieb nicht unbelohnt. Bei Produktionskosten von circa 85 Millionen US-Dollar spielte der Film am Ende fast 300 Millionen US-Dollar an den Kinokassen weltweit ein. Ebenso war „Elvis“ letztes Jahr für ganze acht Oscars nominiert. Gewinnen konnte der Film zwar keine der begehrten Trophäen, aber immerhin gab es für Austin Butler einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Mehr Glück hatte „Elvis“ in Großbritannien, denn ganze vier von neun BAFTA-Nominierungen konnte der Film am Ende mit nach Hause bringen.

Einhellige Meinung zum Biopic

Kritiker und Zuschauer waren davon abgesehen von „Elvis“ überzeugt. Eine IMDb-Bewertung von 7,3 ist ziemlich gut. Ähnlich gut das Profi-Votum von 77 Prozent bei Rotten Tomatoes. Das Publikum war sogar noch mehr angetan – ganze 94 Prozent der Zuschauer recken den Daumen nach oben.

Unterm Strich: Man muss kein Fan des Rock 'n‘ Roll sein, um „Elvis“ gut zu finden. Allein die Schauspielleistung und die Inszenierung an sich sind definitiv einen Blick wert. Gutes Kino für die heimische Couch ist garantiert.