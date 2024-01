Amazons neuer Hit: Jeder will jetzt diese Serie sehen

Es scheint, dass aktuell jeder diese eine Amazon-Serie sehen will. Vom Start weg auf Platz 1 der Streaming-Charts katapultiert sich nämlich jetzt „Reacher“ von Amazon Prime Video. Für diesen durchschlagenden Erfolg gibt es gute Gründe.

Amazon Prime Facts

In den US-amerikanischen Streaming-Charts findet sich momentan auf Platz 1 eine wirklich sehenswerte Action-Thriller-Serie – „Reacher“ schlägt einerseits „Percy Jackson“ auf Disney+ und anderseits „Fargo“ – aktuell hierzulande auf MagentaTV zu sehen (Quelle: Reelgood).

„Reacher“ von Amazon erobert die Charts

Für diese herausragende Position gibt es gleich mehrere Gründe:

Start der zweiten Staffel: Seit dem 15. Dezember laufen die neuen Episoden bei Amazon Prime Video. Fans der ersten Staffel konnten es kaum abwarten und schalten ein.

Seit dem 15. Dezember laufen die neuen Episoden bei Amazon Prime Video. Fans der ersten Staffel konnten es kaum abwarten und schalten ein. Bereits die erste Staffel war für Amazon und nicht zuletzt für die Zuschauer ein großer Erfolg – eine IMDb-Bewertung von 8,1 und 92 Prozent bei Rotten Tomatoes für die erste Season sprechen für sich.

– eine IMDb-Bewertung von 8,1 und 92 Prozent bei Rotten Tomatoes für die erste Season sprechen für sich. Zweite Staffel noch besser: Noch sind nicht alle Episoden der aktuellen Staffel veröffentlicht, doch die bereits gezeigten Folgen beeindrucken. Bei Rotten Tomatoes gibt es dafür glatte 100 Prozent.

Alles in allem eine perfekte Ausgangsposition und damit ein verdienter erster Platz in den US-Streaming-Charts.

Amazons aktueller Erfolg in den Charts. (Bildquelle: Reelgood)

Gut zu wissen: Das große Finale der laufenden Staffel zeigt Amazon Prime Video am 19. Januar. Doch danach ist noch lange nicht Schluss, denn „Reacher“ wurde bereits für eine weitere dritte Staffel verlängert. Mit etwas Glück bekommen wir die dann vielleicht schon im kommenden Jahr zu Gesicht.

Vorschau auf die zweite Staffel:

Reacher Staffel 2 – Trailer Deutsch

Ritchson statt Cruise

Bisher kannte man den pensionierten Militärpolizisten Jack Reacher nur aus dem Kino in den gleichnamigen Filmen. Damals schlüpfte Tom Cruise in die Rolle, doch für die Serie suchte man sich einen anderen Schauspieler. Alan Ritchson schaut nun ganz und gar nicht wie Tom Cruise aus. Gut so, denn sein „Reacher“ ist somit eine erfrischende Neuauflage und keine Kopie und macht am Ende sogar noch mehr Spaß als die Kinofilme.

Wer „Reacher“ noch nicht kennt, der sollte zunächst die erste Staffel schauen und kann dann direkt in die zweite Staffel einsteigen (bei Amazon Prime Video ansehen). Es lohnt sich.