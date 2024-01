Alle reden darüber: Skandal-Film auf Amazon Prime sorgt für Diskussionen

Alle reden über Saltburn: Der Psychothriller schreckt nicht vor Masturbation und Mord zurück – und die Meinungen zu dem Film gehen weit auseinander.

Amazon Prime Facts

Saltburn: Hype auf Amazon Prime

„Der Film, über den alle reden, ist jetzt bei Amazon Prime!“, erklärt der Amazon-Trailer zu Saltburn und spricht sogar die Wahrheit: Denn irgendwie reden gerade wirklich alle über Saltburn. Der Thriller hat es faustdick hinter den Ohren und zeigt nicht nur jede Menge nackter Haut, sondern auch so manche schwer verdauliche Szenen.

Darum geht es in Saltburn: Der Oxford-Student Oliver Quick schafft es nicht so richtig, sich auf der renommierten englischen Universität einzuleben. Dann jedoch lernt er den charismatischen Felix Catton kennen, der ihn in das Landhaus Saltburn über den Sommer einlädt. Dort erwartet Oliver nicht nur die exzentrische Familie von Felix, sondern auch ein Sommer, den er nie wieder vergessen wird. Saltburn manövriert zwischen Sex, dunklem Verlangen und modernen Gothic-Vibes – und hebt sich damit vom Thriller-Genre ab.

Interesse? Schaut in den Trailer zu Saltburn:

Saltburn - Trailer Englisch

Saltburn könnt ihr frei auf Amazon Prime sehen.

7,2/10 auf IMDB, aber bei Saltburn scheiden sich trotzdem die Geister

Während die einen Saltburn als extrem spannend und mutig anpreisen, bekommen den anderen manche Szenen im Film absolut nicht. IMDB-Wertungen variieren von 9/10 bis 1/10 – ihr müsst ihn wohl selbst anschauen, um herauszufinden, ob er nach eurem Geschmack ist. Mit Rosamunde Pike, Jacob Elordi und Barry Keoghan in den Hauptrollen zeigt der Film bekannte Gesichter und aufsteigende Stars.

Saltburn ist offiziell am 22. Dezember in Deutschland erschienen und konnte bereits einige Preise und Nominierungen auf internationalen Filmfestivals einheimsen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.