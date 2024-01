Gratis für Prime-Mitglieder: Amazon ist jetzt auf den Hund gekommen

Im Mai vor zwei Jahren kam eine sehenswerte Tragikomödie in die deutschen Kinos, die jetzt endlich auch bei Amazon Prime Video landet. Prime-Mitglieder müssen für „Dog - Das Glück hat vier Pfoten“ nichts mehr extra zahlen. Fragt sich jetzt nur noch, wann genau der Film ins Streaming-Portfolio aufgenommen wird.

Amazon Prime Facts

Tiere in Spielfilmen sind ein Garant, um das Herz der Zuschauer zu erwärmen und zu erobern. Auch in „Dog – Das Glück hat vier Pfoten“ gelingt dies der belgischen Schäferhündin „Lulu“ auf Anhieb. Die stand für viele Jahre im Dienst der US-Army, nun aber steht die Beerdigung ihres Hundeführers an und die Hündin muss irgendwie dorthin gelangen.

Den Job des Hundesitters übernimmt Army Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum). Der ist so ziemlich am Ende und will einen Neuanfang. Dafür muss er sich beweisen und zunächst „Lulu“ unversehrt zur Beerdigung bringen. Was folgt, ist ein Roadmovie, bei dem das anfängliche Chaos allmählich einer tiefen Freundschaft zwischen Tier und Mensch weicht.

Herzerwärmender Film bei Amazon Prime Video

Wer all dies sehen will, muss sich noch bis zum 19. Januar gedulden. Ab dann steht „Dog – Das Glück hat vier Pfoten“ im Rahmen der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video zur Verfügung. Für Prime-Mitglieder bedeutet dies keine Extrakosten (bei Amazon Prime Video sehen).

Der Trailer für einen ersten Eindruck vom Film:

Dog – Das Glück hat vier Pfoten – Trailer

Für Hauptdarsteller Channing Tatum war „Dog - Das Glück hat vier Pfoten“ wohl ein Herzensprojekt, denn der Schauspieler übernahm nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch noch Regie. Zusammen mit seinem Kumpel Reid Carolin, der wiederum das Drehbuch zum Film beisteuerte.

Bei überschaubaren Produktionskosten von günstigen 15 Millionen US-Dollar war der Film am Ende auch ein finanzieller Erfolg und spielte weltweit knapp 85 Millionen US-Dollar ein.

Meinung der Kritiker und Zuschauer

Aber auch qualitativ kann sich „Dog – Das Glück hat vier Pfoten“ sehen lassen. Hierfür sprechen eine solide IMDb-Bewertung von 6,5 und ein Profi-Votum von 77 Prozent bei Rotten Tomatoes. Die Zuschauer sehen den Film noch positiver, sind doch ganze 89 Prozent vom Film überzeugt.

Deren Urteil liest sich zusammenfassend so (übersetzt): „Dog (der kürzere englischsprachige Filmtitel, Anmerkung der Redaktion) ist so herzerwärmend, wie man es sich erhofft, aber er erzählt auch eine einfühlsame Geschichte über den langen Weg zur Heilung, nachdem man die Schrecken des Krieges erlebt hat.“

Es lohnt sich also bis zum 19. Januar zu warten und den Film dann bei Amazon Prime Video anzusehen – Daumen nach oben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.