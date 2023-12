Gratis für Prime-Mitglieder: Überraschung kurz nach Weihnachten bei Amazon

Gute Kinofilme gibt es nur aus Hollywood? Stimmt nicht, auch der deutsche Film erstaunt immer wieder mit innovativen Ideen. Eine solche Überraschung ist „Sisi & Ich“. Der lief erst dieses Jahr im Kino und wird nun kurz vor Silvester auch bei Amazon Prime Video gezeigt – wer Prime-Mitglied ist, zahlt also keinen Cent extra.

Interesse an einem sehenswerten Historienfilm mit jeder Menge schwarzem Humor? Ab dem 30. Dezember 2023 könnt ihr diese außergewöhnliche Konstellation bei Amazon Prime Video sehen, denn dann steht „Sisi & Ich“ kostenfrei für Prime-Mitglieder bereit (bei Amazon Prime Video ansehen).

Ab 30. Dezember bei Amazon Prime Video: „Sisi“ mal ganz anders

Der Film lief seit Ende März dieses Jahres in den Kinos und feierte seine Premiere auf der 73. Berlinale im Monat zuvor. Filmemacherin Frauke Finsterwalder inszenierte eine weitere, ziemlich erfrischende Sichtweise auf das stets beliebte Thema „Sisi“, also die legendäre Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Im Fokus steht die Beziehung der Hofdame Irma Gräfin Sztáray (gespielt von Sandra Hüller) und der Kaiserin (gespielt von Susanne Wolff).

Mehr zum eigentlichen Inhalt wollen wir an dieser Stelle nicht verraten und verweisen stattdessen lieber auf den Trailer, der als Appetithappen herhält:

Die deutschsprachige Presse war voll des Lobes und auch bei der IMDb reicht es für ziemlich gute 6,6 Punkte. Die relativ geringe Anzahl von etwas mehr als 300 Bewertungen deutet allerdings auf einen Geheimtipp, denn allzu viele Leute dürften „Sisi & Ich“ bisher noch nicht kennen.

Gelegenheit zum Kennenlernen gibt es ja aber nun kurz nach Weihnachten. Wer den zuckersüßen Klassiker mit Romy Schneider nicht mehr sehen kann, der bekommt mit „Sisi & Ich“ mal einen schwarzhumorigen Blick aufs Thema geboten. Zwei Stunden sehenswerte Unterhaltung, die man sicherlich kurz vor Jahresende noch übrig hat.

Nominierungen und Siege

Erwähnenswert: Nominiert war der Film unter anderem für den Publikumspreis der Berlinale und auch für den Deutschen Filmpreis 2023. Gewinnen konnte „Sisi & Ich“ dann in der Rubrik „Bestes Kostümbild“ und auch der Bayerische Filmpreis 2022 in der Kategorie „Beste Regie“ ging an das Historiendrama.