Terrifier 3: Dann erscheint die Fortsetzung

Seit einigen Wochen kann man sich im Amazon-Prime-Abonnement beim Clown-Horror-Film „Terrifier 2“ fürchten. Die Geschichte rund um brutale Killer-Clowns scheint lange noch nicht auserzählt, so dass sich Film-Freunde auf eine Fortsetzung in „Terrifier 3“ freuen können.

Terrifier 2 gehört zu den blutigsten Filmen der letzten Jahre. Die gruseligen Abenteuer begannen 2016 noch als Projekt mit kleinem Budget. Die ersten beiden Teile überzeugten viele Horror-Fans. Einem dritten Teil steht somit nichts im Weg. Ein genauer Termin für den Release von Terrifier 3 ist inzwischen bekannt.

Wer eine blutige Filmbegleitung für die Winter-Tage sucht, kann „Terrifier 2“ in der Uncut-Version im Amazon-Prime-Abonnement sehen (zu Prime Video). Habt ihr den blutigen Horror noch nicht gesehen, solltet ihr den Film ohne Zusatzkosten als Prime-Mitglied schauen und überprüfen, ob euer Magen für Terrifier 3 ausgestattet ist.

Terrifier 3 kommt: Hier gibt es den Trailer

Inzwischen ist bereits ein kleiner Trailer erschienen, der auf den anstehenden Weihnachts-Horror vorbereiten soll:

Terrifier 3 - Teaser-Trailer Englisch

Anders als bei Teil 2 muss man für die nächste Fortsetzung wohl nicht wieder ganz 6 Jahre warten. Stattdessen soll Terrifier 3 bereits 2024 und somit nur 2 Jahre nach dem Vorgänger erscheinen. Das genaue Release-Datum wird mit dem 31. Oktober 2024 angegeben. Pünktlich zur Halloween-Zeit könnt ihr das neue blutige Spektakel also auf der Kinoleinwand erleben. Das Budget soll im Vergleich zu den ersten beiden Filmen noch einmal ordentlich angehoben werden. Screen Rant berichtet von einer 7-stelligen Summe, die für die Filmproduktion zur Verfügung steht. Der zweite Teil musste noch mit einer Viertelmillionen US-Dollar auskommen und wurde erst dank einer Crowdfunding-Kampagne realisiert. Die Dreharbeiten für den nächsten Teil sollen noch Ende 2023 starten.

Art ist nicht der einzige schreckliche Film-Clown:

Terrifier 3: Ein Weihnachtsfilm?

„Bloody Disgusting“ zeigt bereits ein Poster für den kommenden Film. Nachdem das Plakat geleakt wurde, bestätigten die Macher um Regisseur und Drehbuchautor Damien Leone, dass ein dritter Terrifier-Film erscheinen wird.

Es soll sich dabei um einen Weihnachtsfilm handeln. Die Macher geben selbst an, dass es sich um einen „weihnachtlichen Ultra-Slasher“ handeln wird. Das Poster zeigt ein Motiv mit „Art the Clown“ in einem weihnachtlichen Setting. Ein genaues Release-Datum wurde nicht genannt, aufgrund der Ankündigung ist aber mit einer Veröffentlichung im vierten Quartal 2024 zu rechnen. Laut Leone soll Terrifier 3 wieder stärker die düstere Atmosphäre des ersten Teils aufgreifen und den mordenden Clown wieder mehr als mysteriöse Gestalt darstellen (Quelle: Kino.de). Der Trailer zum zweiten Teil:

Terrifier 2 - Trailer Deutsch

Bereits das Ende des zweiten Teils deutete eine Rückkehr des Killer-Clowns an. Die Besetzung des Vorgängers rund um David Howard Thornton als Clow und Samantha Scaffidi als überlebende Victoria Heyes soll auch im dritten Teil wieder auftreten.

