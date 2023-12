Bones Staffel 13: Gibt es eine Fortsetzung?

Bis 2017 lief die 12. Staffel der US-amerikanischen Krimiserie „Bones – die Knochenjägerin“ von Hart Hanson. Ursprünglich hieß es, dass die zwölfte Staffel die letzte sein sollte – die Episoden der zwölften Staffel sind auch mit „The Final Chapter“ (das letzte Kapitel) betitelt. Aber ist das Ende endgültig? Kurz nach dem Finale hatten Fans Hoffnungen auf eine 13. Staffel von Bones. Wird es weitere Folgen geben?

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Charaktere Dr. Temperance Brennen – Spitzname: Bones – und der Ermittler Seeley Booth, der von dem ehemaligen Angel-Darsteller (aus Buffy – Im Bann der Dämonen) David Boreanaz gespielt wird. Die forensische Anthropologin Bones ist eine herausragende Wissenschaftlerin, die aber etwas weltfremd ist, und mit ihrem männlichen Partner das Gegenteil von ihr an die Seit gestellt bekommt. Diese Figurenkonstellation kam bei Serien-Fans gut an, immerhin gab es 12 Staffeln und 246 Episoden.

Kommt „Bones: Die Knochenjägerin“-Staffel 13 oder ist Season 12 das Aus?

Als damals bekannt gegeben wurde, dass die Serie um eine zwölfte Staffel verlängert wird, wurde auch gleichzeitig verkündet, dass es die letzte Staffel sein würde. Als ob das für einen Fan nicht genug wäre, wurde die zwölfte Staffel von den üblichen 22 Episoden auch noch auf 12 gekürzt. Und das obwohl die Quoten immer noch gut waren und die Serie eine große Fanbase hat. Warum also wurde die Serie beendet?

Einige vermuten, dass ein Rechtsstreit des Senders das Aus besiegelte. Angeblich hat der Sender Fox den beiden Hauptdarstellern Emily Deschanel und David Boreanaz die vereinbarte Profitbeteiligung vorenthalten. Die Folge war eine Klage der beiden Darsteller, die im November 2015 ihren Anfang nahm. Von Harmonie hinter den Kulissen konnte demnach keine Rede sein. Kein Wunder also, dass das Aus im Rahmen der Rechtsstreitigkeiten verkündet wurde.

Bones die Knochenjägerin Staffel 13: Meinungswechsel?

Die Entscheidung, die Serie einzustellen, kam also vom Sender Fox. Serienschöpfer Hart Hanson hat sich von dieser Entscheidung hingegen klar distanziert. Angeblich sollte das Finaleschon anders aussehen – auch wenn Hanson mit dem jetzigen Ende zufrieden ist. Auch der Serienproduzent Michael Peterson hat sich zu Wort gemeldet. In einem Interview 2017 führte er an, dass er den Cast der Serie niemals verlassen wollte. Nach 8 Jahren als Serien-Producer hätte er gerne noch mit der Besetzung weitergearbeitet. Er ließ durchblicken, dass er bei einer Reunion sofort dabei wäre.

Seitdem sind allerdings viele Jahre vergangen und es ist keine Fortsetzung von Bones in Sicht. Auch wenn die Serienköpfe immer noch an einer Fortführung interessiert sind, gibt es mittlerweile auch lizenzrechtliche Probleme, die einer Umsetzung im Wege stehen könnten. 20th wurde inzwischen von Disney aufgekauft und es ist mittlerweile unklar, bei wem genau die Rechte an der Serie liegen. Zudem hat der Hauptdarsteller David Boreanaz inzwischen geäußert, nicht mehr für neue Folgen bereitzustehen (Quelle: Filmfutter). Emily Dechanel hingegen würde „niemals nie“ zu möglichen neuen Folgen sagen. Seit 2017 spielt Boreanaz die Hauptrolle in der Serie SEAL Team, wodurch nur wenig Platz für eine weitere Rolle in einer zeitintensiven Serienproduktion bliebe.

Auch wenn es also den einen oder anderen Interessenten aus dem ehemaligen Bones-Team gäbe, im Moment sieht es nicht danach aus, dass eine 13. Staffel produziert wird. Auch über einen einmaligen Filmableger, wie zum Beispiel bei der Monk-Fortsetzung gibt es keine Informationen.

