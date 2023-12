Netflix und Amazon chancenlos: Der Streaming-Hit des Jahres läuft bei Disney+

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit, einen Blick auf die Filme zu werfen, die euch am meisten interessiert haben. Überraschenderweise ist der höchstplatzierte Film auf Disneys hauseigener Plattform zu sehen, nicht aber bei Netflix oder Amazon.

Disney+ Facts

James Cameron hat es mal wieder geschafft

Es dürfte wenig überraschend sein, dass es einmal mehr der große James Cameron geschafft hat, ein Meisterwerk zu erschaffen, dass die Welt bewegt und sich an die Spitze der Filmcharts katapultiert. Mit Avater: The Way of Water gelingt dem Regisseur der nächste Mega-Hit, welcher über 2,3 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen gespült hat. (Quelle: the-numbers.com)

Auf Netflix könnt ihr die Fortsetzung des 2009 erschienenen Avatar: Aufbruch nach Pandora allerdings nicht ansehen. Der erfolgreiche Kino-Hit findet sich bei Disney+ ein und sprengt auch dort alle Streaming-Rekorde. Schon innerhalb der ersten fünf Tage nach Veröffentlichung auf der Plattform haben über 2,6 Millionen Haushalte den Film gestreamt. (Quelle: thedirect.com)

Eure sonstigen Lieblinge des Jahres 2023

Neben Avatar: The Way of Water gab es natürlich noch andere Filme, die ihr fleißig dieses Jahr gestreamt habt. In der folgenden Grafik, die uns im Rahmen einer Pressemitteilung von JustWatch zugesandt wurde, könnt ihr euch einen Überblick über die Top-10 meist gestreamten Filme des Jahres verschaffen:

Ganz offenbar hat sich neben James Cameron auch Nintendo dieses Jahr schwer mit Ruhm bekleckert, was den Super Mario Bros. Film anbelangt. Dass sich das vielfach gelobte Werk „Dune“ soweit abwärts davon befindet und sich sogar noch unter „Arielle, die Meerjungfrau“ einfindet, ist hingegen überraschend.

Auch für 2024 stehen bereits wieder eine Reihe an potentiell grandiosen Filmen in den Startlöchern und ihr dürft gespannt sein, welche davon sich als tatsächlich grandios und welche als eher enttäuschend herausstellen werden. Und natürlich wird auch der eine oder andere Geheimtipp mal wieder nicht unentdeckt bleiben.

