DAZN: PPV in Deutschland freischalten – auch ohne Abo?

Der Streaming-Dienst DAZN versorgt euch mit vielen Highlights aus der Welt des Sports. Die meisten Übertragungen sind in einer der verschiedenen Abo-Optionen enthalten. In Einzelfällen muss man aber Veranstaltungen bei DAZN als „PPV“ dazu buchen. Wie funktioniert das?

DAZN Facts

Hinter „PPV“ steckt die Abkürzung „Pay Per View“. Man bezahlt also keine Abo-Pauschale, sondern kauft bestimmte Übertragungen separat. Die Kosten kommen zu den normalen Abo-Gebühren dazu. Das Prinzip gibt es in den USA schon seit Ewigkeiten und wird auch in Deutschland immer wieder bei Sport-Übertragungen eingesetzt. Um ein PPV bei DAZN zu buchen, wird ein normales Abonnement beim Streaming-Dienst vorausgesetzt. Ihr könnt also keine dieser Sonder-Veranstaltungen ohne Abo freischalten.

Pay-Per-View-Übertragung bei DAZN buchen: So geht es

Habt ihr bereits einen DAZN-Account, bucht ihr das PPV-Event so:

Loggt euch im Browser in euren DAZN-Account ein. Steuert den Bereich „Mein Konto“ an. Wählt den Abschnitt „Mehr auf DAZN“ aus. Tippt anschließend auf den Reiter „Pay-Per-View“. Hier findet ihr alle anstehenden Veranstaltungen. Sucht das Event heraus, das ihr kaufen möchtet. Der Preis wird direkt in der Auswahl angezeigt. Tippt also auf „Für x Euro kaufen“. Schließt die Buchung ab und führt die Bezahlung durch. Danach könnt ihr das Pay-Per-View-Event über euren DAZN-Account im Stream ansehen.

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

Auf dem Smart-TV-Gerät ist eine Buchung nicht möglich. Wollt ihr das Event über die DAZN-App auf dem Fernseher einschalten. Führt die Buchung zunächst über den Browser durch. Für die Smartphone-App (Android, iOS) führt ihr den Kauf erst wie beschrieben durch und scannt dann den QR-Code ein.

DAZN erlaubt nur noch eine Wiedergabe pro Account. Ihr könnt die PPV-Veranstaltung also nicht auf mehreren Geräten gleichzeitig ansehen.

DAZN: PPV ohne Abo sehen?

Einen Pauschalpreis für die Veranstaltungen gibt es nicht. Meist liegen die Kosten bei einmalig 19,99 Euro.

Eine Buchung der PPV-Events ohne DAZN-Abonnement ist nicht möglich. Ihr benötigt also eine aktive Mitgliedschaft. Ob „Unlimited“, „Super Sports“ oder „World“ ist dabei egal (Abo-Optionen ansehen). Bevor ihr den Pay-Per-View-Kauf durchführt, müsst ihr euch also erst beim Streaming-Dienst anmelden. Die Kosten hierfür liegen bei mindestens 9,99 Euro monatlich (DAZN World) beziehungsweise 6,99 Euro, falls ihr das World-Abo gleich für ein Jahr abschließt. Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei DAZN nicht. Man kann die Abo-Gebühr also nicht einfach umgehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.