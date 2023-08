DAZN ohne Probemonat: So kann man kostenlos schauen

Mit einem Abo bei DAZN könnt ihr Champions League, Bundesliga, Boxen und viele weitere Sport-Highlights im Stream verfolgen. Jahrelang hatten Nutzer die Möglichkeit, in das Angebot im Rahmen des Probemonats bei DAZN hineinzuschnuppern. Der Gratis-Zugang für Neukunden ist nicht mehr verfügbar. Es gibt aber eine Alternative, die zeitlich unbegrenzt kostenlos angesehen werden kann.

Schon 2021 hat der Sport-Streaming-Dienst die Möglichkeit für den zeitlich beschränkten Gratis-Zugang abgeschafft. Meldet ihr euch neu an, könnt ihr derzeit nur zwischen dem Monats- und Jahres-Abo auswählen, das ihr ab dem ersten Tag bezahlen müsst. Mit DAZN Fast und DAZN Rise gibt es zwei neue TV-Sender des Sport-Anbieters, die ihr dauerhaft kostenlos ansehen könnt.

Ende 2022 hat der Sport-Streaming-Dienst mit „DAZN Fast“ einen neuen linearen TV-Sender eingeführt. Den Sender könnt ihr über waipu.TV empfangen. Für DAZN Fast benötigt man kein Abonnement bei waipu.TV. Der Sender ist werbefinanziert. Die Premium-Option des Fernseh-Streaming-Dienstes lässt sichnach der ersten Anmeldung gratis ausprobieren, sodass ihr euch einen kompletten Überblick über das sonstige Programm verschaffen könnt.

Kein Probemonat? Mit DAZN Fast & Rise Sport gratis sehen

Der Streaming-Dienst Pluto.TV bietet ebenfalls kostenlose Übertragungen aus dem DAZN-Programm.

DAZN International Football X Pluto TV zeigt die Highlights aus den internationalen Top-Fußball-Ligen

DAZN DARTS X PLUTO TV zeigt ausgewählte Darts-Turniere der PDC kostenlos

DAZN FIGHTS X PLUTO TV liefert Kampfsportübertragungen der UFC und andere Wettbewerbe

DAZN HELDINNEN X PLUTO TV zeigt Highlights aus verschiedenen Frauen-Wettbewerben, etwa der Frauen-Fußball-Bundesliga oder Boxkämpfe

DAZN Fast richtet sich an alle Sport-Fans, die kein DAZN-Abo haben. Es handelt sich um einen Fernsehsender, der 24 Stunden am Tag ein lineares Programm ausstrahlt. Der Name steht für „Free Ad Supported Streaming„. Der TV-Sender wird also durch Werbung finanziert. Für DAZN Fast benötigt man kein kostenpflichtiges Abonnement. Der Sender kann gratis mit einem waipu.TV-Login angesehen werden. Es stehen zwar nicht alle Inhalte aus dem DAZN-Angebot zur Verfügung, ihr könnt darüber aber unter anderem Live-Spiele aus der Serie A oder La Liga kostenlos verfolgen. Auf Bundesliga- oder Champions-League-Übertragungen muss man hingegen verzichten.

Mit DAZN Rise wurde Anfang März ein weiterer „FAST“-Channel von DAZN bei Waipu.TV gestartet. Der Sender fokussiert sich auf verschiedene Damensportarten. So könnt ihr hier zum Beispiel die Spiele der UEFA Women's Champions League live sehen. Seit einiger Zeit kann man DAZN auch als „Amazon Channel“ buchen. Anders als bei den anderen Amazon-Channels gibt es hier aber ebenfalls keinen Gratis-Monat.

Das komplette Programm von DAZN im Probemonat 30 Tage lang testen?

Die Möglichkeit, sich für den DAZN-Probemonat anzumelden, gab es vom ersten Tag, als der Dienst im August 2016 in Deutschland gestartet ist. Eingestellt wurde das kurze Gratis-Abo zum 30. September 2021. Sport-Fans hatten also immerhin ganze fünf Jahre lang Zeit, sich vom Streaming-Dienst überzeugen zu lassen. Falls ihr unschlüssig seid, ob ihr dauerhaft Gefallen am DAZN-Programm haben werdet, könnt ihr den Dienst derzeit einen Monat lang ab 9,99 Euro buchen.

Um alle Inhalte aus dem DAZN-Katalog zu sehen, benötigt ihr das DAZN-Unlimited-Abo für 29,99 Euro monatlich (bei Jahres-Abo, sonst 44,99 Euro pro Monat). Wer keine Champions League und Bundesliga benötigt, kann alle anderen Sportarten aus dem DAZN-Programm über die Super-Sports-Option günstiger sehen. Eine Kündigung ist monatlich möglich. Man kann keine der Optionen mehr gratis ausprobieren.

Keine Gratis-Option mehr bei DAZN

Ihr müsst bei der Anmeldung eine gültige Zahlungsmethode angeben. Dazu gehören bei DAZN die Optionen PayPal, Bankeinzug, Kreditkarte oder Guthabenkarten, die ihr im Supermarkt, Elektro-Fachgeschäft oder an der Tankstelle finden könnt.

Abgesehen von der Laufzeit und den Kosten gibt es keine Unterschiede, ob ihr DAZN im Monats-Abo oder im Jahres-Abo gebucht habt. Die Inhalte sind also bei beiden Optionen gleich. Die DAZN-World-Option bietet jedoch nur einen eingeschränkten Programmumfang. Champions League und Bundesliga sind lediglich in der Unlimited-Option enthalten.

Falls ihr nicht auf dem kleinen Handy-Bildschirm oder am Schreibtisch am PC bei den Sport-Streams zusehen wollt, könnt ihr DAZN auch auf dem TV empfangen.

DAZN ist nicht der einzige bekannte Streaming-Dienst, der die kostenlose Testphase gestrichen hat. Auch bei Netflix gibt es keinen Probe-Monat mehr. Bleibt abzuwarten, ob es nach dem Ende des zeitlich beschränkten Gratis-Angebots Sonderaktionen geben wird, bei denen man zum Beispiel vorübergehend einen günstigeren Zugang zu DAZN erhält oder Gratis-Tage anlässlich eines Streaming-Events freigeschaltet werden.

Gratis-Aktionen bei anderen Anbietern

Im März bekommt man noch eine Gelegenheit, DAZN kostenlos zu sehen, wenn man sich einen neuen Smart-TV oder eine Soundbar von Samsung kauft. Bei entsprechenden Aktionsgeräten gibt es sogar 3, 6 oder 12 Monate lang kostenlosen Zugriff auf DAZN-Live-Sport. Mehr zur Aktion bei Samsung. Habt ihr ein Aktionsgerät gekauft, seht ihr nach dem Einschalten einen Promotions-Banner, sobald ihr euch mit eurem Samsung-Account eingeloggt habt. Wählt den Banner aus. Darüber könnt ihr euch einen Gutschein-Code für die Gratis-Monate bei DAZN zuschicken lassen. Löst den Gutscheincode bei der Anmeldung in eurem DAZN-Account ein.

Zuletzt gab es etwa für Magenta-TV-Kunden ein Spezial-Angebot, bei dem man DAZN nicht nur einen, sondern gleich drei Monate lang gratis testen konnte. Dank Kooperationen mit anderen Online-Services sind also Sonderangebote für den DAZN-Zugang zukünftig denkbar. Sobald es hierzu Informationen gibt oder DAZN den Probemonat wieder einführt, werdet ihr es bei GIGA erfahren.

