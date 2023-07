DAZN baut um: Der Streaming-Anbieter ändert seine Paket- und Preisgestaltung. Für das neue Abo „DAZN Super Sports“ müssen Neukunden 5 Euro weniger zahlen als beim Vorgänger. Beim näheren Hinsehen entpuppt sich die Preissenkung aber als Mogelpackung.

DAZN Facts

Ob Abstieg oder Final-Niederlage: Fußball-Fans sind es gewohnt, zu leiden. Die Leidensfähigkeit wird aber auch neben dem Rasen auf die Probe gestellt – bei den TV-Preisen. Wer Zuhause alle Spiele der Bundesliga und Champions League am Fernseher verfolgen will, muss tief in die Tasche greifen. Mit den neuen Abo-Preisen von DAZN wird es jetzt sogar noch teurer.

Mogelpackung bei DAZN: Neuer Name, weniger Inhalt

Zwar wird das neue „DAZN Super Sports“ 5 Euro günstiger als sein Vorgänger, doch im Vergleich zum eingestellten „DAZN Standard“ beinhaltet die neue Option keinen Live-Fußball der Bundesliga oder Champions League.

Neuer Name, weniger Inhalt: Der Streaming-Anbieter bedient sich ganz offensichtlich eines billigen Tricks aus dem Einzelhandel.

DAZN Super Sports kostet im Jahrestarif 19,99 Euro im Monat. Wer sich nicht für 12 Monate binden will, zahlt 24,99 Euro im Monat.

Wer Neukunde bei DAZN ist und die Live-Spiele der Bundesliga und Champions League sehen will, muss künftig (ab der neuen Saison) zum Paket „DAZN Unlimited“ greifen. Das kostet im Jahresabo 29,99 Euro pro Monat oder 44,99 Euro in der monatlich kündbaren Variante. Hier hat DAZN ebenfalls an der Preisschraube gedreht. Zuletzt kostete diese Variante 39,99 Euro im Monat – macht unterm Strich 5 Euro mehr.

Immerhin: Die Änderungen betrifft nur Neukunden, für Bestandskunden bleibt alles beim Alten.

Sky-Abo weiterhin nötig

Am Leistungsumfang ändert sich bei DAZN nichts. In der neuen Saison zeigt der Streaming-Anbieter weiter alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live. Hinzu kommen mittwochs die Champions-League-Spiele ab den Play-offs und – bis auf eine Partie pro Woche – alle Dienstagsspiele als Einzel oder in der Konferenz.

Für Fußball-Fans heißt es also weiterhin: Wer wirklich alle Spiele der Bundesliga und Champions League live sehen möchte, muss zusätzlich zum DAZN-Abo auch ein Abonnement bei Sky abschließen. Da ist sie wieder, die Leidensfähigkeit.