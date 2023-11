9 Sportgadgets, mit denen ihr im Handumdrehen fit werdet

© Mit dem kleinen Extra-Gadget fürs Fahrrad könnt ihr eure Leistung im Sattel professionell messen. (Bildquelle: Amazon / Garmin) 3 / 10

Wer sich keinen extrem teuren Fahrrad-Computer leisten, aber trotzdem Leistungsdaten bei der Tour aufzeichnen will, kann sich den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor 2 von Garmin zulegen. Der tut genau das, was der Name verspricht und schickt die Daten an die Connect App von Garmin. Die zurückgelegte Distanz wird ebenfalls aufgezeichnet. Bei Amazon zahlt ihr derzeit 51,99 Euro (bei Amazon ansehen) – kein Schnäppchen, aber ein fairer Preis.