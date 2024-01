DAZN Unlimited: Kosten & Inhalte des Pakets 2024

Anfang 2024 stellt der Sport-Streaming-Dienst DAZN seine Abo-Optionen erneut um. So gibt es Änderungen im „Unlimited“-Paket. Was ist neu, wie viel kostet die Option 2024 und was ist dort enthalten?

DAZN Facts

Die Änderungen wirken sich für alle Neukunden aus. Wer zum Jahreswechsel ein laufendes DAZN-Abonnement hat, merkt von den Neuerungen zunächst nichts. Das Unlimited-Paket ist die teuerste Option unter den DAZN-Abos und die einzige Möglichkeit, sowohl die Bundesliga- als auch die Champions-League-Spiele in Deutschland live zu sehen.

DAZN Unlimited Kosten: Das ist 2024 neu

Das sind die Kosten und Änderungen bei DAZN Unlimited 2024:

Preis pro Monat: 44,99 Euro (keine Änderung, monatlich kündbar)

(keine Änderung, monatlich kündbar) Jahres-Abonnement mit Einmalzahlung: 359,99 Euro (rechnerisch 29,99 Euro monatlich, keine Änderung)

(rechnerisch 29,99 Euro monatlich, keine Änderung) Jahres-Abonnement mit monatlicher Zahlung: 419,88 Euro (34,99 Euro pro Monat, Mindestvertragslaufzeit: 12 Monate, neu)

Mehr zu den Preisen und Abo-Optionen lest ihr direkt bei DAZN.

DAZN bietet zum Jahreswechsel also eine neue Option an, mit der man das Jahres-Abonnement nicht auf einen Schlag bezahlt, sondern monatlich in Raten. Damit verhindert man zwar, das man einmalig 359,99 Euro zahlt und teilt die Kosten über das ganze Jahr hinweg auf, muss allerdings dann auch 5 Euro pro Monat für das Jahres-Abonnement mehr bezahlen. DAZN zufolge sollen vereinzelt auch Bestandskunden über die Änderungen informiert werden und ein neues Angebot für die Unlimited-Option bekommen. Automatisch werden keine bestehenden Abonnements verändert. Wer ein bestehendes DAZN-Abo kündigt und später wieder abschließt, gilt hinsichtlich der Preisstruktur als Neukunde.

DAZN Gutschein - 12 Monate Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.01.2024 10:12 Uhr

DAZN Unlimited Inhalte: Diese Sportarten gibt es

An den Inhalten ändert sich nichts. DAZN Unlimited bleibt also die größte Option beim Streaming-Dienst und ist vor allem für Fußball-Fans die Interessanteste. Nur mit dem teuersten Abo gibt es die Bundesliga- und Champions-League-Spiele sowie zusätzlich die Inhalte aus den günstigeren Varianten „Super Sports“ und „World“. Das ist bei DAZN Unlimited enthalten:

Fußball:

Bundesliga live am Freitag und Samstag

Alle Spiele der Champions League bis auf je 1 Übertragung am Dienstag

UEFA Youth League

UEFA Super Cup

Frauen-Fußball-Bundesliga

UEFA Frauen Champions League

2. Bundesliga Highlights

3. Liga Highlights

DFB-Pokal Highlights

Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italia & Serie A Femminile

La Liga, La Liga Femenina, Copa del Rey, Supercoda de Espana

Ligue 1, Ligue 2, Trophee des Champions, Division 1 Feminine

FA Cup, FA Community Shield, Carabao Cup, EFL League One & Two, EFL Championship, NWSL

Saudi Pro League, Saudi Womens Premier League

UEFA EM-Qualifikation

UEFA Nations League

Internationale Testspiele

A-League

Ektraklasa

J-League

Primeira Liga

Eredivisie, Fortuna Liga, KNVB Beker

American Football:

NFL

NCAA College Football

Basketball:

NBA

NCAA College Basketball

WNBA

Weitere Sportarten:

MLB Baseball

Darts (WM, Premiere League, Masters & mehr)

Formel E

UFC

PFL

Oktagon MMA

Boxen

Handball, Männer & Frauen (EHF Champions League, European Cup, European League, Handball-WM)

Golf

Wrestling (TNA Impact)

Tennis (Davis Cup, Australian Open, French Open, Davis Cup)

Olympia

Diverse Wintersportarten

Diverse Radsportturniere wie Tour de France

Unabhängig von der gebuchten Option kann DAZN nur auf 1 Gerät angeschaut werden. Parallele Streams und ein Teilen mit Freunden sind also nicht möglich.

Einige Events müssen als „PPV“ auch mit dem „Unlimited“-Abonnement extra hinzugebucht werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.