YouTube-Kanal löschen oder ausblenden – so geht's

Wenn ihr euren YouTube-Kanal nicht mehr braucht, könnt ihr ihn entweder nur ausblenden oder endgültig löschen. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Anleitung: YouTube-Kanal löschen oder nur ausblenden

1. Schritt:

Meldet euch mit eurem YouTube- beziehungsweise Google-Account in YouTube-Studio an. Klickt in der Seitenleiste links auf „Einstellungen“.

2. Schritt:

Im neuen Fenster klickt ihr links auf „Kanal“ und wählt rechts den Reiter „Erweiterte Einstellungen“ aus. Scrollt nach unten und klickt auf „YouTube-Inhalte entfernen“.

3. Schritt:

Gebt erneut euer YouTube- beziehungweise Google-Passwort ein und klickt auf „Weiter“.

4. Schritt:

Nun habt ihr die Wahl zwischen „Ich möchte meinen Kanal ausblenden“ und „Ich möchte meine Inhalte endgültig löschen“. Klickt die gewünschte Option an und setzt die darunterliegenden Häkchen, womit ihr dem Ganzen zustimmt. Danach klickt ihr auf den Button „Kanal ausblenden“ beziehungsweise „Inhalte löschen“.

Was passiert, wenn ich meinen YouTube-Kanal ausblende?

Wenn ihr euren YouTube-Kanal ausblendet, werden alle eure Aktivitäten auf „privat“ gestellt. Dazu gehören:

Der Name eures Kanals

Eure öffentlichen Videos

Eure öffentliche Playlist

Eure positiven Bewertungen

Eure Abos anderer Kanäle

Abonnenten eures Kanals

Von euch verfasste Kommentare und Antworten

Eure Daten aus anderen Google-Produkten werden dabei NICHT entfernt. Hier wird beschrieben, wie ihr euren Kanal später wieder einblenden könnt.

Was passiert, wenn ich meinen YouTube-Account lösche?

Alle YouTube-Daten, die mit eurem YouTube-Account verknüpft sind, werden endgültig gelöscht. Das heißt, ihr könnt diese nicht wiederherstellen. Dazu gehören:

Eure Videos

Eure Playlist

Eure Kanal-Abonnenten werden entfernt

Eure Kommentare auf YouTube

Eure „Mag ich“-Angaben für Kommentare, sowie eure Antworten auf Kommentare

Eure YouTube-Geschenkeinstellungen

Euer Such- und Wiedergabeverlauf

Außerdem werden alle kostenpflichtigen Abos beendet, die ihr bezieht. Dazu gehören beispielsweise YouTube Premium, YouTube TV und andere Kanalmitgliedschaften. Ihr habt aber noch bis zum Ende eures Abrechnungszeitraums Zugriff darauf.

Der Löschvorgang kann je nach zu löschender Datenmenge etwas dauern. Danach lässt sich das Konto nicht wiederherstellen!

