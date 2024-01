grwm: Bedeutung bei TikTok & in der Jugendsprache

In der Online-Sprache gibt es immer wieder neue Ausdrücke und Abkürzungen. Bei TikTok, Instagram & Co. stößt ihr möglicherweise auf den Begriff „grwm“. Was bedeutet das und wann wird es eingesetzt?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Wie so viele andere Online-Abkürzungen hat auch „grwm“ seinen Ursprung in der englischen Sprache.

Was bedeutet „grwm“ bei TikTok und Co.?

„grwm“ bedeutet ausgeschrieben „get ready with me“ und heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie „bereite dich mit mir vor“. Es handelt sich um ein Format, das man vor allem bei TikTok-Videos häufig sieht. Dabei zeigen die Video-Creators, wie sie sich für einen Anlass vorbereiten und fertigmachen. Dabei kann es sich zum Beispiel um allgemeine Schmink-Tutorials für den Alltag handeln oder um Präsentationen, wie man sich für einen besonderen Tag, ein Event oder einen anderen Anlass anzieht und zurecht macht. Das „with me“ bezieht sich dabei zum einen auf den Video-Creator und den Zuschauer, oft sind aber auch weitere Teilnehmer im Video zu sehen, die bei den Styling-Videos mitmachen.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Was bedeutet die Abkürzung „grwm“?

„grwm“-Videos sind vor allem bei TikTok beliebt, werden aber bereits seit längerer Zeit auch bei YouTube gezeigt. Zuschauer begleiten die Video-Macher dabei zum einen dabei, wie sie sich für den Tag oder Anlass zurecht machen, zum anderen nutzen die Hauptdarsteller die Zeit, um von sich, ihrem Leben und mehr zu erzählen. Zuschauer können so also Informationen erhalten und ähnlich wie bei einem Podcast verschiedene Themen zu hören bekommen. Es gibt aber auch „grwm“-Videos ohne Gespräche, die lediglich schnell zusammengeschnitten und mit Musik unterlegt sind. Einige Beispiele für „grwm“-Videos bei TikTok findet ihr hier:

So findet man in diesen Videos Tipps und Inspirationen für Klamotten, Make-Up, Haar-Styles und weitere Anreize für das eigene Outfit zu bestimmten Anlässen. Die Ersteller der Videos können zum einen Fans das Gefühl geben, nah an ihren Creators zu sein und sie bei Alltagssituationen begleiten. Zudem bietet sich bei solchen Videos die Möglichkeit, Geld zu verdienen, schließlich hat man zum Beispiel bei Make-up- und Kosmetik-Artikel die Gelegenheit, bestimmte gesponsorte Produkte vor die Kamera zu halten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.