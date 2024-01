„Sharp Knife in Latvian“: Warum sollte man „scharfes Messer“ nicht auf Lettisch übersetzen?

In Kommentarbereichen von Facebook und anderen sozialen Medien findet man oft Beiträge, die nichts mit dem ursprünglichen Post zu tun haben. Manchmal liest man hier, dass man lieber nicht den englischen Ausdruck „sharp knife“ in „latvian“ übersetzen sollte. Es wird also empfohlen, nicht beim Google-Übersetzer zu schauen, was ein „scharfes Messer“ auf Lettisch bedeutet. Warum?

Google Translate Facts

Bei Beiträgen dieser Art handelt es sich um ein Meme, das ähnlich wie der „Al Bundy“-Spruch meist ohne Zusammenhang bei beliebten Facebook-Beiträgen hinzugefügt wird. Natürlich spekuliert man darauf, dass andere Nutzer trotzdem den Google-Übersetzer aufrufen und die lettische Übersetzung von „sharp knife“ suchen. Hier könnt ihr direkt selbst nachschauen, was herauskommt: Zum Google Übersetzer.

Darum ist „Sharp Knife in Latvian‘“ so lustig

Wer sich „sharp knife“ ins Lettische übersetzen lässt, bekommt im Ergebnis „ass nazis“ zu lesen. Das funktioniert auch, wenn man als Ausgangssprache „Deutsch“ einstellt. Lasst ihr euch also „scharfes Messer“ in lettischer Sprache ausgeben, erhaltet ihr das gleiche Ergebnis. Dabei handelt es sich nicht wie in manch anderen Beispielen um einen Google-Übersetzer-Fail oder eine „Arsch“-Propaganda.

„ ass “ ist tatsächlich das lettische Wort für „scharf“.

“ ist tatsächlich das lettische Wort für „scharf“. „ nazis “ hat zudem im baltischen Land eine andere, unpolitische Bedeutung. Der Gegenstand zum Schneiden, das Messer, heißt dort also wirklich so (Quelle).

“ hat zudem im baltischen Land eine andere, unpolitische Bedeutung. Der Gegenstand zum Schneiden, das Messer, heißt dort also wirklich so (Quelle). „Ass nazis“ ist demnach der offizielle und korrekte Ausdruck von „scharfes Messer“ in Lettland.

Bildquelle: GIGA

Die kuriose Übersetzung taucht bereits seit über 10 Jahren immer wieder bei Reddit auf und ist inzwischen auch bei Facebook, X und Co. ein beliebtes Meme.

