Toller Netflix-Trick: Einfach, aber auch so genial

Die Vorlieben beim Streaming sind unterschiedlich, doch wichtig ist am Ende nur, was euch auch wirklich auf Netflix gefällt. Doch wie findet ihr in Zukunft nur noch Serien und Filme, die ihr wahrscheinlich gut leiden könnt? Es gibt da einen kleinen, aber sehr feinen Trick.

Ihr kennt das Problem: Gerade habt ihr auf Netflix eine richtig gute Serie gesehen. Eigentlich würdet ihr an dieser Stelle liebend gern weitermachen und etwas Ähnliches sehen. Doch wie findet man derartige Inhalte?

Toller Trick: Auf Netflix ähnliche Titel ganz einfach finden

Verwendet ihr Netflix im Webbrowser, zeigt euch der Streaming-Anbieter auf der Detailseite des Films oder der Serie im unteren Bereich ähnliche Titel an. Ist schon mal ein guter Anfang, nur was dort gezeigt wird, entspricht vielleicht nicht immer eurem Geschmack. Oder aber ihr hättet gerne noch eine erweiterte Auswahl an ähnlichen Titeln. Euch kann geholfen werden.

Wenn ihr eine ausführliche Liste von verwandten Serien und Filmen bei Netflix sehen wollt, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Der erste Blick geht zur URL im Webbrowser und zwar von der Serie oder dem Film, den ihr gerade gesehen habt.

Jetzt kopiert ihr die Titel-ID, dies ist die Zahl nach dem letzten Schrägtisch in der URL.

Auf diese Zahl kommt es an – die Titel-ID. (Bildquelle: GIGA, Screenshot Netflix)

Nun fügt ihr die Titel-ID hinter der folgenden URL-Zeile ein und öffnet die Adresse im Browser: www.netflix.com/browse/similars/

Glückwunsch: Netflix liefert euch jetzt eine große Anzahl ähnlicher Titel, die ihr durchforsten und anschauen könnt.

Ähnlich ja, aber auch wirklich gut?

Zusatz-Tipp: Nicht immer sind ähnliche Titel auch gut. Möchtet ihr eure Wahl absichern, empfehlen wir dennoch einen Blick zur IMDb und alternativ zu Rotten Tomatoes. Die bekannten Seiten liefern einen repräsentativen Querschnitt an Meinungen und Kritiken, auf die ihr auch meist verlassen könnt. Ihr müsst Netflix dafür aber nicht verlassen, denn mit einem Chromecast-Add-on wie „Trim“ beispielsweise werden euch die Bewertungen direkt innerhalb von Netflix angezeigt. Erklärt haben wir dies in einem separaten Artikel.