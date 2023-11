DAZN: Nur noch 1 Gerät? Wie viele streamen gleichzeitig?

Wer DAZN zu Hause gleichzeitig am Smartphone und Laptop nutzen möchte oder seinen Account an Freunde weitergeben will, stellt sich die Frage, mit wie vielen Geräten man gleichzeitig bei DAZN schauen kann.

Update vom 30. November 2023: Normalerweise kann man zumindest die teuerste DAZN-Option „DAZN Unlimited" mit mehreren Geräten gleichzeitig nutzen. Seit Ende November berichten Nutzer aber, dass auch das nicht mehr möglich ist. Aktuell kann man DAZN also unabhängig vom gebuchten Abonnement nur mit einem Gerät ansehen. Parallele Streams sind nicht möglich. Auch die Anzahl der maximalen Anmeldung wurde von 6 auf 3 gekürzt. Bislang gab es keine Ankündigung des Anbieters dazu. In den Nutzungsbedingungen ist immer noch der alte Stand zu lesen, auf der Abo-Seite sieht man allerdings die geänderten Angaben „Parallele Streams 1, Registrierte Geräte: 3" für alle 3 Abo-Optionen.

Fehler oder Neuerung? Bei neuen Abos ist unabhängig von der Option nur noch 1 Stream möglich. (Bildquelle: GIGA)

Wie auch bei anderen Streaming-Diensten, ist natürlich die Anzahl der parallelen Logins begrenzt. So soll verhindert werden, dass ein Konto mit zu vielen Freunden oder sogar unbekannten Nutzern geteilt wird.

Alle Infos zu DAZN im Video:

DAZN: Maximale Anzahl an angemeldeten Geräten

Der Sport-Stream kann über DAZN auf zahlreiche verschiedene Endgeräte übertragen werden. So könnt ihr am Smartphone in der Küche einschalten, während gleichzeitig die Übertragung auf dem großen Fernseher über Fire TV läuft. Kurz nach dem Jahreswechsel hat DAZN seine Abo-Optionen überarbeitet. Somit ergeben sich auch Änderungen, mit vielen Geräten man gleichzeitig streamen kann.

Wie viele Geräte können DAZN gleichzeitig anschauen? Das parallele Streamen ist je nach Abo mit einem oder zwei Streams möglich.

2 parallele Streams gibt es nur noch in der „Unlimited“-Option, die 29,99 Euro im Monat kostet. Ansonsten kann nur ein Gerät etwas über einen Account schauen.

gibt es nur noch in der „Unlimited“-Option, die 29,99 Euro im Monat kostet. Ansonsten kann nur ein Gerät etwas über einen Account schauen. Beim Versuch, ein neues Gerät anzumelden, erhält man eine entsprechende Meldung, wonach die Anzahl der verfügbaren Streaming-Quellen derzeit ausgeschöpft ist.

Insgesamt kann ein DAZN-Account auf bis zu sechs verschiedenen Geräten registriert werden.

registriert werden. Dazu gehören zum Beispiel Smartphones, Browser, Smart-TV-Geräte oder Konsolen. Auch hier gibt es aber wieder Unterschiede: „Unlimited“-Kunden können ihren Account auf bis zu 6 Geräten nutzen. Bei den Varianten „Standard“ und „World“ kann ein Konto nur auf bis zu 3 Geräten angemeldet werden.

Auf diesen Geräten kann man DAZN streamen:

Account teilen: Geht das?

Laut Nutzungsbedingungen darf sich nur der Account-Inhaber selbst anmelden. Eine Weitergabe der Account-Daten an Freunde oder Verwandte ist vor allem außerhalb eines Haushalts nicht erlaubt. Sollte euch das Account-Sharing nachgewiesen werden, kann euer DAZN-Konto gesperrt werden. Sollte eine Weitergabe festgestellt werden, verschickt DAZN eine E-Mail mit einem entsprechenden Hinweis. Unklar ist, welches Nutzungsverhalten dazu führt, eine entsprechende Mitteilung zu bekommen. Die parallele Nutzung ist also eher dafür gedacht, sich selbst zwei gleichzeitig laufende Events parallel anzuschauen. Nicht vorgesehen ist die Nutzung durch Freunde oder sogar Unbekannte außerhalb des eigenen Haushalts.

Geräteliste zurücksetzen: So gehts bei DAZN

Ist ein DAZN-Account bereits auf sechs verschiedenen Geräten angemeldet, muss man zunächst einen Eintrag aus der Geräteliste entfernen, um ein neues Empfangsgerät einzurichten. Die Geräteliste findet man bei DAZN so:

Loggt euch im Browser in euren DAZN-Account ein. Tippt rechts oben auf das Menü. Öffnet den Bereich „Mein Konto„. Hier findet sich der Menüpunkt „Geräte„. Drückt auf das Mülleimer-Symbol, um ein einzelnes Gerät abzumelden oder löscht die komplette Geräteliste auf einen Schlag.

Der Zugang zu DAZN kostet 9,99 Euro bis 29,99 € monatlich. Bezahlen kann man über PayPal oder Kreditkarte. Mit dem Account gibt es Zugriff auf zahlreiche Top-Ligen im Fußball sowie weitere Sport-Highlights. Daneben können Sportfans zu Live-Übertragungen der US-Ligen NBA, NHL, MLS und mehr einschalten.

Seit der Saison 2018/19 gibt es auch Übertragungen der UEFA Champions League. Besonders dann brennt die Frage, mit wie vielen Geräten man DAZN gleichzeitig ansehen kann, vielen Sportfans unter den Nägeln. Nach zwei angemeldeten Geräten ist Schluss. Danach ist das Streamen erst möglich, wenn man sich mit einem anderen aktiven Gerät abmeldet.

