Kleine Änderung, große Wirkung: Google-App sieht bald ganz anders aus

Google testet derzeit eine Neuerung in seiner App, die die Suche auf Android-Geräten vereinfacht: Die Suchleiste wandert nach unten. Eine kleine Änderung mit großer Wirkung – vor allem für Nutzer großer Smartphones kann sich die verschobene Suchleiste als Vorteil erweisen.

Google Facts

Google-App: Suchleiste wandert nach unten

In der neuesten Version der Google-App für Android hat Google eine kleine, aber wichtige Änderung vorgenommen. Die Suchleiste, die sich bisher am oberen Rand der App befand, ist in der Version 14.48.26.29 nach unten gewandert (Quelle: AndroidAuthority). Diese Verschiebung könnte die Nutzererfahrung deutlich verbessern, da die Leiste nun leichter zu erreichen ist.

Die Verlegung der Suchleiste nach unten ist nicht nur eine Frage des Komforts. Sie spiegelt auch die Entwicklung der Smartphone-Größen wider. Je größer die Displays werden, desto schwieriger wird es, Elemente am oberen Bildschirmrand zu erreichen. Die Änderung in der Google-App könnte daher ein implizites Eingeständnis sein, dass die aktuellen UX-Designs nicht mehr optimal für die Bedienung großer Smartphones sind.

Derzeit handelt es sich bei der nach unten verschobenen Suchleiste nur um einen Test, der nicht für alle Nutzer sichtbar ist. Es ist jedoch gut möglich, dass Google diesen Test in naher Zukunft ausweitet. Die Suchleiste am unteren Bildschirmrand könnte zum neuen Standard erhoben werden.

Habt ihr ein Samsung-Handy? Diese Einstellungen solltet ihr ändern:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Neue Suchleiste auch in anderen Google-Apps?

Die neu positionierte Suchleiste wirft die Frage auf, ob Google ähnliche Anpassungen auch in anderen Apps vornehmen wird. Insbesondere bei Chrome für Android stehen die Chancen nicht schlecht. In Chrome für iOS befindet sich die URL-Leiste immerhin schon am unteren Rand. Um die Bedienbarkeit insgesamt zu verbessern, könnte Google die Anpassung in weiteren Apps einführen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.