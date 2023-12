Tifa geschlagen: Gamer haben einen überraschenden Pornhub-Liebling

Zum Ende des Jahres ist es Zeit für Wrap-Ups jeglicher Art. Ob bei PlayStation, Steam, Spotify oder eben auch bei Pornhub. Die Seite mit expliziten Inhalten sammelt dabei auch interessante Statistiken zu den beliebtesten Videospielcharakteren – und kürt dieses Jahr eine neue Nummer Eins.

Videospielkultur Facts

Die Welt der Videospiele und der Pornografie haben unweigerlich eine Schnittmenge. Begeisterte Gamer suchen auf der beliebten Seite Pornhub also gerne nach erwachsenen Inhalten ihrer Videospielhelden und -heldinnen. Nach Jahren haben sich immergleiche Lieblinge herauskristallisiert. Dazu gehört zum Beispiel Tifa aus Final Fantasy.

Nicht umsonst gibt es zu der Dame jede Menge erotische Figuren oder sogar lebensechte Sex-Puppen. Jetzt hat Pornhub wie jedes Jahr Statistiken zu ihren Top-Suchbegriffen veröffentlicht. Und diese zeigen teils verblüffende Ergebnisse.

Auf den ersten Platz hat sich 2023 Chun Li gesetzt. Doch erstaunlicherweise nicht aus dem ikonischen Street Fighter, wo die Kämpferin ihren Ursprung hat, sondern ihre comichaftere Version aus Fortnite. Tifa konnte sich seit dem letzten Jahr zwar ganze 18 Plätze vorkämpfen, doch hat es trotzdem nur für den zweiten Platz gereicht. Dva aus Overwatch wird auf den dritten Platz verbannt. 2022 trug sie noch die Krone. Hier seht ihr die gesamte Top 10 der Videospielcharaktere auf Pornhub:

Chun Li (Fortnite) Tifa (Final Fantasy) Dva (Overwatch) Lara Croft (Tomb Raider) Lady Dimitrescu (Resident Evil) Sonic (Sonic the Hedgehog) Ada Wong (Resident Evil) Mario (Super Mario Bros.) Widomaker (Overwatch) Mercy (Overwatch)

Was Sonic und Super Mario in dieser Liste machen, wollen wir uns lieber nicht vorstellen. Und nicht nur die Charaktere haben ein Ranking erhalten, auch bei den beliebtesten Videospielen bringt Pornhub Licht ins Dunkel.

Tifa könnt ihr übrigens in Final Fantasy 7 Remake Intergrade für die PS5 erleben (bei MediaMarkt ansehen):

Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2023 15:43 Uhr

Welches Videospiel ist am beliebtesten laut Pornhub?

Fortnite führt wie die beiden Vorjahre erneut die Liste an. Mit Overwatch gibt es auch auf dem zweiten Platz keine Überraschungen. Minecraft ist kurioserweise auch immer weit vorn mit von der Partie. 2023 reicht es sogar für den dritten Platz. Klötzchen-Sex ist anscheinend ein Ding in der Community. Seht euch hier die komplette Liste einmal an:

Einige Videospiel-Einträge auf Pornhub überraschen doch sehr. (Bildquelle: Pornhub)

The Legend of Zelda hat einen riesigen Sprung von 26 Plätzen hingelegt. Kein Wunder – ist Tears of the Kingdom doch dieses Jahr erschienen und hat mit Ganondorf viele Fans zum Sabbern gebracht. Ein völliger Neuling in der Liste ist Atomic Heart. Die lasziv inszenierten Ballerina-Zwillinge des Action-Games dürften für einen Platz in der Top 10 gesorgt haben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.