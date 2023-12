Sehr positiv auf Steam: Ekelhafter Horrorschocker zum halben Preis

Heimelig über die Festtage: Mit diesem ekelhaften Horrorschocker könnt ihr dem besinnlichen Familienfest erfolgreich entfliehen. Und jetzt gerade gibt es ihn sogar mit 60 Prozent Rabatt auf Steam.

Steam Facts

Scorn kann eure Weihnachtszeit mit Blut und Gedärmen aufmischen

Ihr habt keine Lust, auch noch in der Freizeit mit heimeliger Besinnlichkeit konfrontiert zu werden? Dann könnte Scorn euch den perfekten Ausgleich über die Feiertage gewähren: In dem äußerst brutalen Horrorspiel durchquert ihr eine bizarre Welt aus Fleisch und Flüssigkeiten, die stark an die Kunst von H.R. Giger erinnert. Indem ihr schwierige Rätsel löst, schreitet ihr in der makaberen Umgebung voran, die auch nicht vor den widerlichsten Szenarien Halt macht. Scorn ist äußerst erfolgreich darin, in euch ein absolut unwohles Körpergefühl auszulösen. Und eines ist ohne Frage wahr: So ein Horrorspiel habt ihr noch nie gespielt; ob es euch nun gefällt oder nicht.

Schaut in den fleischigen Trailer zu Scorn:

Scorn - New Gameplay & Release Date Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Scorn Ebb Software

Scorn mit 60 Prozent Rabatt auf Steam

Gerade gibt es den Horrorschocker Scorn mit ganzen 60 Prozent Rabatt auf Steam (zum Angebot). Damit bezahlt ihr nur 15,99 Euro statt 39,99 Euro , wobei der Preis immerhin über die Hälfte gesenkt wird. Insgesamt hat Scorn größtenteils positive Reviews, wobei kürzliche User-Berichte sogar sehr positiv sind. Der Sale dauert noch bis zum 21. Dezember an.

Ob euch Scorn gefällt, ist letztendlich wohl sehr abhängig von eurem Geschmack. Scorn spielt sich nicht wie andere Horrorspiele und beeindruckt mit einer detaillierten und faszinierenden Umgebung, während die Story bis zum Ende des Spiels eher nebulös bleibt. Hier werdet ihr jedenfalls nicht an die Hand genommen: Ihr müsst die Welt erkunden und solltet auch ein wenig Spaß an Rätseln haben, um durch das Spiel zu kommen.

Scorn ist am 14. Oktober 2022 auf Steam erschienen, befindet sich aber auch im Xbox Game Pass und kann seit wenigen Monaten auf der PS5 gespielt werden.

