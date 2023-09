Grauenhaft schön: Die 28 besten Horrorspiele aller Zeiten

© Bildquelle: Atari 25 / 30

Anzeige

Würdet ihr in eine Zeitmaschine steigen und 31 Jahre in die Vergangenheit reisen, würde euch Alone in the Dark durchaus Angst machen. Große Angst. Alone in the Dark 1 ist ein Survival-Schocker aus dem Jahre 1992 und musste noch über DOS gestartet werden. Neben der schaurigen Geschichte und einigen sehr innovativen Gameplay-Mechaniken ist der Titel natürlich immens gealtert, was jedoch kaum etwas an seiner Relevanz für das Genre ändert. Alone in the Dark war das erste 3D-Spiel im Survival-Horror-Genre und prägte vielerlei Mechaniken, die in späteren Titeln aufgegriffen wurden. Es ist ein Klassiker.

Relevanz: †††††

Anti-Schlaf-Faktor: †

Psychologisch: †††

Grauen in der Spielmechanik: ††

Gematsche: †