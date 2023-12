Spotify-Abo verschenken: So gehts & was sollte man beachten?

Wollt ihr einem Musikfreund eine Freude machen, könnt ihr Abo von Spotify verschenken. Bei uns erfahrt ihr, wie das funktioniert und was man dabei beachten sollte.

Spotify bietet Zugang zu Millionen von Songs aus allen erdenklichen Genres. Zwar kann der Dienst auch kostenlos genutzt werden. Werbefrei und offline hört man die Lieder allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo. Solch ein Abo könnt ihr an eure Musikhörenden Freunde verschenken. Dabei müsst ihr selbst Spotify gar nicht nutzen.

Spotify verschenken mit Gutschein

Ob als Last-Minute-Geschenk oder als spezielle Freude für einen eifrigen Musikhörer – so könnt ihr das Spotify-Premium-Abo Freunden als Geschenk geben:

Spotify Premium Code 30 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.12.2023 10:20 Uhr

Für diesen Zweck gibt es spezielle Gutscheinkarten. Diese findet ihr in vielen Supermärkten, Drogerien und Tankstellen.

Die Karten sind mit einem bestimmten Betrag aufgeladen.

Das Spotify-Guthaben kann aber auch online bestellt werden, zum Beispiel bei Amazon. Kauft ihr Guthaben in einem Laden an der Kasse, muss der Code beim Bezahlen aktiviert werden. Achtet darauf, wenn ihr den Laden verlasst. Nachträglich kann ein ungültiger Spotify-Guthaben-Code nur schwer aktiviert werden. Sichert euch ab, dass ihr den Auflade-Code bekommt. Je nach Anbieter ist der Code entweder hinter einem Rubbelfeld auf der Karte abgedruckt oder er wird separat auf dem Kassenbeleg mitgegeben. Bewahrt den Beleg also in solchen Fällen gut auf, da der Spotify-Gutschein sonst nichts wert ist.

Der Beschenkte kann online einen neuen Spotify-Account erstellen, falls noch nicht vorhanden. Alternativ kann das Guthaben auf einen bereits existierenden Account geladen werden. Dieses Guthaben wird dann für die folgenden Monatsgebühren anstelle der hinterlegten Zahlungsmethode herangezogen.

Das Spotify-Geschenk besteht aus einem Code, den man auf dieser Spotify-Seite eingeben muss.

In den folgenden Monaten wird das aufgeladene Guthaben für den Premium-Zugang herangezogen.

Mit diesen Tipps und Tricks holt ihr alles aus Spotify heraus (Video):

Noch bequemer als über die Karten aus dem Supermarkt könnt ihr Guthaben über Amazon bestellen. Der Nachteil ist zwar, dass ihr keinen „richtigen“ Coupon zum Verschenken in der Hand habt. Dafür könnt ihr im Online-Shop einen Betrag frei wählen. Ihr erhaltet einen Code, den ihr weiterverschenken könnt oder lasst den Code direkt an den oder die Beschenkte senden. Dieses Spotify-Geschenk eignet sich für alle, die nicht viel Wert auf Geschenkpapier oder schöne Karten legen und es zudem eilig haben, da es hier den Code per E-Mail gibt.

Beachtet, dass Guthabenkarten nur in dem Land einlösbar sind, in dem sie gekauft wurden. Zudem sind diese 36 Monate lang ab dem Kauf gültig.

Spotify verschenken per Prepaid-Prinzip

Je nach gebuchten Abo fallen unterschiedliche Kosten pro Monat für Spotify an. Der „normale“ Premium-Zugang kostet 10,99 Euro. Spotify Family gibt es für 17,99 Euro. Wird der Account also zum Beispiel mit 50 Euro aufgeladen, reicht das Guthaben für einen Zugang von 4 Monaten. Der Beschenkte benötigt für die Zeit danach einen neuen Gutschein, muss selber für den Zugang zahlen oder sollte sein Abo rechtzeitig kündigen, falls die Premium-Features nicht weiter benötigt werden.

