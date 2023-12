Disney Dreamlight Valley: Münzjagd und alle Figuren erklärt

In Disney Dreamlight Valley gibt es das Minispiel Münzjagd, das euch von Micky erklärt wird. Wisst ihr, wie Münzjagd funktioniert, könnt ihr viele neue Figuren freischalten. Wir helfen euch dabei, dieses Minispiel zu verstehen.

Disney Dreamlight Valley Facts

Münzjagd freischalten

Um die Münzjagd freizuschalten, müsst ihr die Erweiterung „A Rift in Time“ kaufen und starten, damit ihr zur neuen Insel gelangen könnt. Folgt dem Link, der euch diesen Schritt detailliert erklärt. Habt ihr diesen Teil erledigt, werdet ihr währenddessen eine Nebenmission erhalten, die „Ein Spiel mit Münzen“ heißt.

Sprecht mit Micky und er wird euch berichten, dass es früher ein beliebtes Brettspiel gab, bei dem die Charaktere von Dreamlight Valley mit fünf Figuren auf die Jagd nach Münzen gingen. Micky schenkt euch dann 5 Figuren, die ihr braucht, um bei der Münzjagd überhaupt mitmachen zu dürfen. Dann erklärt euch die Maus die Regeln, doch leider eher schlecht.

Regeln und Symbole der Münzjagd erklärt

Im ersten Schritt müsst ihr aus eurer Figurensammlung (die wird mit der Zeit größer), 5 Figuren auswählen, die bei der Münzjagd teilnehmen sollen. Das entscheidet ihr nach ihren Eigenschaften, die wir in der folgenden Liste erklären:

Spielbedingungen : Hier erfahrt ihr, wann die Figuren ins Spiel gebracht werden dürfen. Manche können zum Beispiel erst ab der vierten Runde auf das Brett der Münzjagd.

: Hier erfahrt ihr, wann die Figuren ins Spiel gebracht werden dürfen. Manche können zum Beispiel erst ab der vierten Runde auf das Brett der Münzjagd. Eintrittspunkt : Hier wird festgelegt, wo die Figur platziert werden muss, um auf das Feld zu kommen. Zum Beispiel in einer Ecke oder am Rand des Spiels. Diese Bedingung gilt nur, wenn ihr noch keine drei Figuren auf dem Brett habt. Wenn ihr eine austauschen wollt, nimmt die neue Figur immer automatisch den Platz der alten ein.

: Hier wird festgelegt, wo die Figur platziert werden muss, um auf das Feld zu kommen. Zum Beispiel in einer Ecke oder am Rand des Spiels. Diese Bedingung gilt nur, wenn ihr noch keine drei Figuren auf dem Brett habt. Wenn ihr eine austauschen wollt, nimmt die neue Figur immer automatisch den Platz der alten ein. Bewegung : Hier findet ihr bunte Felder, die euch zeigen, wie viele Flächen sich die Figur in welche Richtung bewegen darf. Wenn es zwei bunte Felder gibt, dann darf sich die Figur zwei mal, je nach erlaubter Richtung und Menge der Felder, vorwärts bewegen. Das Bild unter der Liste erklärt euch die Bewegungen anhand der Beispiele.

: Hier findet ihr bunte Felder, die euch zeigen, wie viele Flächen sich die Figur in welche Richtung bewegen darf. Wenn es zwei bunte Felder gibt, dann darf sich die Figur zwei mal, je nach erlaubter Richtung und Menge der Felder, vorwärts bewegen. Das Bild unter der Liste erklärt euch die Bewegungen anhand der Beispiele. Zusätzliche Bedingungen: Ganz unten in der Beschreibung der Figur findet ihr manchmal noch zusätzliche Angaben. Zum Beispiel bei Goofy „Springen“. Das bedeutet, dass Goofy direkt zu dem ausgewählten Feld springt und nicht über alle rutscht und die Münzen einsammelt.

Die Pfeile zeigen an, in welche Richtungen sich eure Figur bewegen darf und die Zahl gibt die maximale Anzahl an Feldern an, welche die Figur auf dem Brett der Münzjagd zurücklegen darf. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im nächsten Schritt wählt ihr die erste Figur aus und platziert sie auf dem Spielbrett. Dann dürft ihr auch gleich mit dieser Figur die ersten Schritte machen. Platziert die Figur immer so, dass ihr mit einem Zug so viele Münzen wie möglich einsammelt. Danach ist euer Gegner mit seinem Zug dran.

In der nächsten Runde platziert ihr eure zweite Figur und dürft dann mit beiden Figuren auf dem Spielbrett ziehen. Dann ist wieder euer Gegner dran und in der dritten Runde platziert ihr die dritte und letzte Figur, um dann mit allen drei Figuren einen Zug auszuführen. Am Ende ist wieder euer Gegner dran.

Nach jedem Zug werden neue Münzen auf dem Brett platziert und mit der Zeit kommen Goldmünzen hinzu. Sammelt ihr diese ein, erhaltet ihr anstatt einer Münze gleich drei. Bedenkt bei eurer Bewegungsplanung, dass ihr mit den wenigsten Figuren die Hindernisse auf dem Brett überwinden könnt.

Sobald jeder drei Figuren auf dem Spielbrett hat, dürfen die anderen beiden nach Belieben die Figuren auf dem Brett ersetzen. Überprüft also ganz genau, mit welcher Figur ihr die meisten Münzen vom Brett sammeln könnt. Insgesamt habt ihr nur 5 Runden, um mehr Münzen zu sammeln, als euer Gegner. Wer die meisten Münzen hat, gewinnt die Runde und damit drei Punkte auf dem Fortschrittsbrett.

Alle Figuren und ihre Fähigkeiten

Eure Ranglistenpunkte werden auf dem Fortschrittsbrett markiert. Bei bestimmten Meilensteinen schaltet ihr eine neue Figur für die Münzjagd frei. Bedenkt aber, dass ihr pro Gegner nur eine Figur am Tag gewinnen könnt und dass es Gegner gibt, die viel lieber als alle anderen Münzjagd spielen. Spielt ihr mit diesen Bewohnern, erhaltet ihr mehr Freundschafts- und Ranglistenpunkte.

Diese Rangliste zeigt euch, wie weit ihr von der nächsten Figur entfernt seid. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die folgende Liste zeigt euch alle Figuren, die ihr freischalten könnt und welche Vorteile sie bringen:

Figur Bedingung Eintrittspunkt Bewegung Herr von Unruh Nichts Ränder 1x jede Richtung

2x rechtwinklig Gaston Nichts Ränder Jede Richtung Lumière Nichts Ränder 1x jede Richtung

2x diagonal Vaiana Nichts Irgendwo 1x jede Richtung Remy Runde 2 Ränder 2x diagonal

2x diagonal Ursula Nichts Irgendwo 2x jede Richtung Cinderella Nichts Ecken 2x jede Richtung

1x jede Richtung Die gute Fee Nichts Irgendwo 2x jede Richtung Anna Nichts Ränder 1x rechtwinklig

1x rechtwinklig

1x rechtwinklig Elsa Runde 2 Ränder 4x rechtwinklig Kristoff Nichts Ränder 1x diagonal

1x diagonal

1x diagonal Olaf Nichts Irgendwo 1x jede Richtung

1x jede Richtung Stitch Nichts Irgendwo 3x rechtwinklig Nala Nichts Ränder 2x diagonal

2x diagonal Pumbaa Nichts Ränder Rechtwinklig Rafiki Nichts Ecken 4x jede Richtung Scar Runde 3 Ecken 4x jede Richtung Simba Nichts Ränder 2x rechtwinklig

2x rechtwinklig Dagobert Duck Nichts Ecken 2x jede Richtung Donald Duck Nichts Ecken 3x jede Richtung Goofy Nichts Ecken 3x jede Richtung Micky Maus Nichts Ränder 3x rechtwinklig Minnie Maus Nichts Ränder 3x diagonal Ralph Nichts Ränder 3x rechtwinklig Merlin Runde 4 Irgendwo 2x jede Richtung Flynn Nichts Irgendwo 1x jede Richtung Rapunzel Runde 3 Irgendwo 1x jede Richtung Forky Nichts Irgendwo 2x jede Richtung EVE Runde 2 Ecken 8x jede Richtung WALL-E Nichts Ränder Rechtwinklig

Ihr könnt davon ausgehen, dass in Zukunft weitere Figuren in die Münzenjagd aufgenommen werden. Wir werden unsere Liste natürlich ergänzen. Sobald wir alle Spielsteine freigeschaltet haben, werden wir auch ihre zusätzlichen Fähigkeiten in die Tabelle aufnehmen.

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.