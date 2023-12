Rache ist süß: Dieser Horrorfilm zerstört eure Kindheitserinnerungen

Kindheitserinnerungen sind etwas Schönes. Besonders mit Filmen lassen sich viele davon verbinden, doch genau darin liegt manchmal auch das Problem. Lange Zeit schon wurde diese Horror-Adaption in den Raum gestellt und nun hat sich ein Regisseur gefunden.

Wenn Disney-Figuren Mordlust entwickeln

Im Januar erschien mit „Winnie Pooh: Blood and Honey“ ein sehr kontrovers diskutierter Horrorfilm. Im Kino feierte er einen großen Erfolg, weswegen bereits ein zweiter Teil in Planung ist, doch auf der anderen Seite soll er wohl so schlecht gewesen sein, dass selbst die eingefleischtesten Trash-Horror-Liebhaber keine Lust hatten, ihn zu Ende zu schauen.

Nun soll als nächstes Bambi den mordlustigen Sinneswandlungen Winnie Poohs folgen und eine eigene Horror-Version bekommen. Regisseur Rhys Frake-Waterfield, welcher für den Pooh-Horror verantwortlich ist, wirkt hierbei allerdings als Produzent mit. Als Regisseur möchte sich für diese Abwandlung Dan Allen versuchen, der für die Filme „It Came From Below“, „Mummy Reborn“ und „Unhinged - Verstört und ausgehungert“ bekannt ist.

Auge um Auge: Wenn Bambi nicht verzeihen kann

Die Geschichte soll sich um eine Mutter und ihren Sohn drehen, die aufgrund eines Autounfalls im Wald verloren gehen und dort von einem blutdurstigen Reh verfolgt werden. Das Magazin Dexerto geht davon aus, dass der Autounfall eventuell mit dem Tod von Bambis Mutter in Verbindung stehen könnte, weswegen das Reh die beiden verfolgt, doch bestätigt ist das nicht. (Quelle: dexerto.com) „Bambi: The Reckoning“, wie der Filmtitel lautet, soll bereits Anfang Januar 2024 in die Produktion gehen. (Quelle: screenrant.com)

Als Cast bekannt sind aktuell Roxanne McKee (Games of Thrones) als Mutter sowie Tom Mulheron (The Time of Their Lives) als Sohn. Ob und wie trashig der Film im Endeffekt wird, soll ebenfalls laut Dexerto im Herbst 2024 in den Kinos zu sehen sein. Aufgrund der kurzen Produktionszeit könnte man sich schon eine gewisse Meinung bilden. Fans von Low-Budget-Horrorfilmen dürften hier allerdings auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen und sich damit die Wartezeit auf Winnie Pooh: Blood and Honey 2 versüßen.

