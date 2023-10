Trotz Kino-Erfolg: Um diesen Horrorfilm solltet ihr im Stream einen Bogen machen

Auch dieses Jahr sind einige Horrorfilme erschienen, die für jede Menge Wirbel bei den Fans gesorgt haben. Doch wahrscheinlich hat kaum ein Film derart für Diskussionen gesorgt wie jener, den ihr ab jetzt im Stream sehen könnt. Wenn ihr das wirklich wollt.

Fans warnen: Winnie the Pooh: Blood and Honey ab jetzt auf Paramount+

Ganz pünktlich zu Halloween schafft es einer der meistdiskutiertesten Horrorfilme aus dem Jahr 2023 in den Stream. Doch seid gewarnt, denn selbst die härtesten Horror-Fans haben diesen Film kaum ausgehalten und ihn frühzeitig abgebrochen. Und warum? Nicht, weil er so gruselig oder so abartig ist, nein, sondern weil er so unglaublich schlecht sein soll, dass selbst die abgebrühtesten Film-Fans die Segel streichen mussten.

Selbst hartgesottene Trash-Film-Zuschauer waren auf Reddit in mehreren Threads immer derselben Meinung: Winnie the Pooh: Blood and Honey ist einfach absoluter Müll und will euch nur das Geld aus der Tasche ziehen (Quelle: Reddit). Im Gegensatz zu jenen Filmen, die so schlecht seien, dass sie direkt gut werden würden, schafft der Winnie-Pooh-Horror nicht einmal das. Er soll unlustig, langweilig und einfach ziemlich billig sein.

Falls ihr also vorhattet, euch die Tage um Halloween herum mit einem Horrorfilm zu versüßen, dann schaut euch schlicht nicht Winnie the Pooh: Blood and Honey an. Und falls ihr doch wissen wollt, wie der schlechteste Film 2023 so ist, dann könnt ihr das ab jetzt mit dem Streaming-Service Paramount+ oder dem Paramount+-Channel auf Amazon herausfinden. Gebt nur am besten nicht extra Geld für diesen Film aus.

Ihr braucht aber einen Horrorfilm für Halloween? Schaut hier hinein:

Auf IMDB hat Winnie the Pooh: Blood and Honey übrigens die sagenhafte Wertung von 2,9/10 (Quelle: IMDB) – und bei Rotten Tomatoes sieht es nicht unbedingt besser aus, mit einer 3%-Wertung (Quelle: Rotten Tomatoes). Winnie the Pooh: Blood and Honey ist am 26. Januar 2023 erschienen und es soll sogar (leider?) bald eine Fortsetzung geben.