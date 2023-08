Dyn auf Smart-TV sehen: Mit diesen Fernsehern geht es

Mit „Dyn“ ist Ende August 2023 ein neuer Sport-Streaming-Dienst in Deutschland an den Start gegangen. Die Übertragungen kann man auf verschiedenen Wegen empfangen. Wie sieht es aus, wenn man Dyn auf dem Smart-TV sehen will?

Streamingdienste im Überblick Facts

Zum Start des Dienstes ist die Anzahl an kompatiblen Geräten noch überschaubar. Man kann Dyn zwar auf einem Smart-TV sehen, allerdings mit Einschränkungen.

Dyn mit Smart-TV sehen: Mit diesen Geräten klappt es

Es gibt eine offizielle Dyn-App für smarte Fernseher. Allerdings ist die Anwendung nicht für alle Geräte verfügbar. Bei diesen Fernsehern könnt ihr die App direkt herunterladen:

Sony Smart-TV mit Android TV (nicht älter als 3 Jahre)

Samsung Smart-TV mit Tizen (nicht älter als 3 Jahre)

Fernseher – So findet ihr den Richtigen Abonniere uns

auf YouTube

Für ältere Geräte dieser Hersteller sowie Smart-TV-Geräte anderer Hersteller wie Philips, LG oder Panasonic gibt es zu Beginn des Streaming-Angebots noch keine App. Wer keinen kompatiblen Fernseher hat, muss sich nach Umwegen umschauen, um Handball, Basketball und Co. auf den großen TV-Bildschirm zu übertragen.

Smart-TV: Keine Dyn-App für LG, Philips & Co.

Auch bei den Streaming-Hilfen sieht es zum Sendestart noch überschaubar aus. Am einfachsten kann man Dyn auf einen Smart-TV übertragen, indem man den Stream am Computer oder Laptop und den Fernseher per HDMI-Kabel damit verbindet. Geht das bei euch nicht, könnt ihr auf diese Umwege ausweichen:

Dyn lässt sich mit dem Chromecast-Stick empfangen. Man benötigt ein Gerät ab der 3. Generation beziehungsweise mit Google TV. Der Stream wird über die Dyn-App von einem Smartphone oder Tablet auf den Stick übertragen.

Für Apple TV gibt es keine App, man kann Dyn aber vom iPhone aus via Airplay auf das Apple-Streaming-Gerät bringen.

Telekom-Kunden mit TV-Anschluss finden die Dyn-App auf der „ Magenta TV One “-Box oder dem Magenta-TV-Stick .

“-Box oder dem . Sky-Kunden schauen den Stream über den Sky-Q-Receiver den Pay-TV-Dienstes.

Dyn kündigt an, die Auswahl an kompatiblen Geräten für die Zukunft auszubauen. Einen genauen Zeitplan oder eine Übersicht, für welche Geräte wann eine Dyn-App erscheinen wird, gibt es aber nicht. Der Streaming-Anbieter empfiehlt eine Anmeldung beim eigenen Newsletter, um „über neue Endgeräte“ auf dem laufenden zu bleiben (zur Anmeldung).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.