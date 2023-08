Dyn mit Apple TV empfangen: Geht das?

Dyn ist ein neuer Streaming-Dienst aus Deutschland, der Sportübertragungen abseits des Fußballs auf die TV-Bildschirme bringen will. Für den Empfang stehen verschiedene Apps bereit. Wie sieht es aus, wenn man Dyn mit Apple TV empfangen will?

Apple TV Facts

Der Streaming-Dienst steht unter anderem auf Android-Smartphones und iPhones zum Abruf bereit. Zu Beginn des Programms fehlen aber noch wichtige Vertreter in der Liste der kompatiblen Geräte. Neben Apps für Smart-TVs abseits der Hersteller Samsung und Sony und Fire-TV-Sticks zählt auch Apple TV dazu.

Dyn mit Apple TV sehen: Nur so funktioniert es

Zu Beginn des Programms Ende August gibt es also noch keine Apple-TV-App von Dyn. Lediglich für iOS steht die Anwendung zur Verfügung (Dyn für iOS herunterladen). Wer also sowohl ein Apple-Smartphone als auch ein Streaming-Gerät des Herstellers hat, kann über einen Umweg auf das Dyn-Programm auf dem Fernsehgerät zugreifen. In dem Fall muss man auf die Airplay-Funktion zurückgreifen. Das geht so:

Stellt sicher, dass sich das iPhone mit der installierten Dyn-App sowie das Apple-TV-Gerät im gleichen WLAN befinden. Startet die Übertragung in der Dyn-App auf dem mobilen iOS-Gerät. Ruft die Schnellstartleiste auf, indem ihr von oben nach unten über den iPhone-Bildschirm wischt. Tippt hier auf das Airplay-Symbol. Es handelt sich um das Zeichen mit dem Viereck, das ein Dreieck im unteren Bereich aufweist. Es wird eine Liste der empfangsbereiten Geräte aufgeführt. Sucht hier euer Apple TV heraus. Danach überträgt das iPhone den Dyn-Stream auf den Fernseher.

Keine Dyn-App für Apple TV

Für den Empfang von Dyn wird ein Abonnement benötigt. Der Preis hierfür liegt bei 14,50 Euro monatlich beziehungsweise 12,50 Euro, wenn man den Dienst gleich für ein ganzes Jahr bucht. Eine Apple-TV-App soll bereits in Planung sein und könnte nachgereicht werden. Wann sie erscheinen könnte, ist aber nicht bekannt. An anderer Stelle geben wir Tipps, falls der Stream bei Dyn nicht funktionieren will.

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.