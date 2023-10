Samsung Galaxy S23: Update auf Android 14 ist da – diese Nutzer bekommen es sofort

Das Warten hat ein Ende: Samsung hat mit der Verteilung von Android 14 für das Galaxy S23 und die beiden Schwestermodelle begonnen. Die Mehrzahl der Nutzer muss sich aber noch in Geduld üben, denn zuerst werden die Experimentierfreudigen bedient.

Samsung Electronics Facts

Samsung wird seinen Ruf als Update-Musterschüler wieder gerecht: Erst Anfang Oktober hat Google die finale Version von Android 14 freigegeben. Nur wenige Wochen später beginnt Samsung nun mit dem Rollout der neuen Software. Wie üblich werden zuerst die diesjährigen Flaggschiffe bedient: das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra.

Samsung verteilt finales Update auf Android 14 und One UI 6.0 für das Galaxy S23

Rund 350 MB ist das Update groß und beinhaltet neben Android 14 auch One UI 6.0 sowie den Sicherheitspatch von Oktober 2023 (via Android Authority).

Wer sich nun fragt, warum das Software-Update so wenig auf die Waage bringt: Samsung versorgt zuerst die Beta-Tester von Android 14 und One UI 6. Sie können in den Einstellungen nun von der Beta-Version auf die finale Version upgraden. Ein kompletter Download der neuen Software ist daher nicht nötig. Samsung tauscht lediglich die Komponenten aus, die sich im Vergleich zur finalen Variante verändert haben. Die Firmware-Version lautet S916BXXU3BWJM.

Bei denen, die nicht am Beta-Programm teilgenommen haben, dürfte das Software-Update ungleich größer ausfallen und vermutlich mehrere GB groß werden. Es wird erwartet, dass das Update für diese Nutzergruppe in den nächsten Tagen anläuft.

Was Android 14 unter anderem mitbringt:

Das ist neu in Android 14 Abonniere uns

auf YouTube

Weitere Updates für Smartphones und Tablets folgen

Das Update für die Smartphones der Galaxy-S23-Serie ist für Samsung nur der erste Schritt. In den kommenden Wochen und Monaten werden auch Modelle der Mittel- und Einsteigerklasse mit Android 14 versorgt. Hinzu kommen außerdem Tablets. Eine komplette Liste über die Änderungen, die Samsung mit One UI 6.0 einführt, gibt es in unserer Übersicht:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.