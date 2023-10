Kickbase: Abo kündigen – so geht es

Kickbase kann man kostenlos spielen, wer aber auf alle Funktionen zugreifen will, kann die Member- oder Pro-Manager-Option buchen. Falls man keine Lust mehr auf die zusätzlichen Features hat, sollte man das Abonnement beenden. Wie kann man bei Kickbase kündigen?

Der Weg zur Beendigung des Abonnements hängt davon ab, wie man es abgeschlossen hat. Das heißt, je nachdem, ob ihr euch über ein Android-Smartphone oder ein iPhone angemeldet habt, müsst ihr anders vorgehen. Die Kündigung erfolgt nicht direkt bei Kickbase, sondern im jeweiligen App-Store.

Abo bei Android kündigen

Die Kündigung ist jederzeit möglich und wird zum Ablauf eines gebuchten Zeitraums wirksam. Man kann das Abo also nicht vorzeitig beenden, um bereits bezahlte Beträge zurückzuerhalten. Auf dem Android-Smartphone geht ihr so vor:

Öffnet den Google Play Store. Ruft hier die Einstellungen auf, indem ihr oben auf euer Profilbild drück. Steuert den Abschnitt „Zahlungen und Abos“ an. Wählt den Bereich „Abos“ aus. Ihr seht jetzt alle aktiven Abonnements, die mit diesem Google-Account abgeschlossen wurden. Sucht den Eintrag für Kickbase heraus. Tippt hier auf die Option „Abo kündigen“. Bestätigt die Eingabe. Die automatische Abo-Verlängerung wird deaktiviert und das Kickbase-Abo läuft bis zum Ablauf des gebuchten Zeitraums aus.

Abo am iPhone kündigen

Nutzt ihr Kickbase hingegen auf dem iPhone, kündigt ihr das Abonnement so:

Öffnet die Einstellungen am iOS-Gerät. Drückt oben auf euren Namen. Wählt bei der Apple-ID die Option „Apple-ID anzeigen“. Hier findet ihr den Abschnitt „Abonnements“. Es werden alle Abos für die Apple-ID angezeigt. Sucht den Eintrag für Kickbase heraus. Tippt hier auf „Abo kündigen“ und bestätigt die Eingabe. Die automatische Verlängerung wird auch hier deaktiviert und das Abo läuft nach dem gebuchten Zeitraum aus.

Findet ihr keinen Eintrag für Kickbase in der Abo-Übersicht, überprüft, ob ihr das richtige Google-Konto beziehungsweise die korrekte Apple-ID ausgewählt habt. Bei Problemen und Rückfragen wendet euch an den Kickbase-Support. Ihr erreicht den Kunden-Service per Chat, indem ihr das Textfeld auf den Support-Seiten drückt (zu Kickbase). Alternativ könnt ihr auch eine E-Mail mit eurem Anliegen schreiben. Das entsprechende Feld findet ihr im gleichen Bereich wie beim Chat-Support Gebt dabei die E-Mail-Adresse an, unter der ihr euch bei Kickbase angemeldet habt.

