Kickbase ins Minus gehen: Was sollte man beachten?

Der Erfolg in Kickbase steht und fällt mit dem Kader. Manchmal findet man den gewünschten Kicker auf dem Transfermarkt, merkt aber, dass das eigene Budget nicht ausreicht. Kann man bei Kickbase ins Minus gehen?

Apps Facts

Theoretisch ist es möglich, den Kontostand zu überziehen und ins Minus zu gehen. Dabei sollte man jedoch vorsichtig sein, da es ärgerliche Konsequenzen für den Saisonverlauf haben kann.

Achtet unbedingt darauf, dass euer Kontostand zu Beginn eines Spieltags im Plus ist. Andernfalls erhaltet ihr keine Punkte für diesen Spieltag. Die Frist liegt beim Anstoß des ersten Spiels des jeweiligen Spieltags. Normalerweise ist das also am Freitag, um 20:30 Uhr. Wurde der Spieltag angepfiffen, wird die Aufstellung eingeloggt und es sind keine Änderungen mehr für das Spielwochenende möglich. Das bedeutet zwar zum einen, dass ihr kurzfristig nicht mehr mit einem Spielerwechsel reagieren könnt, zum anderen aber auch, dass ihr bereits Freitagabend schon um 21:00 Uhr wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden könnt, um neue Spieler zu kaufen.

Minus auf dem Konto = keine Punkte

Um also nicht unnötig Punkte für einen kompletten Spieltag zu verschenken, solltet ihr den Kontostand bis zum Anstoß der Runde ausgeglichen haben. Vermeidet kurz vor dem Wochenende Spekulationen auf dem Transfermarkt und achtet darauf, dass ein Transfer am Freitag nicht noch ein Loch in euer Budget reißt.

Generell solltet ihr gut überlegen, welchen Spieler ihr in euer Team holt und nicht zu voreilig zuschlagen. Hat ein Akteur aus eurem Kader zudem eine schlechte Phase, solltet ihr ihn ebenfalls nicht zu schnell aus dem Kader verbannen. Möglicherweise befindet er sich nur in einem Formtief und sein Marktwert kann durch gute Leistungen in den nächsten Spielen schnell wieder steigen.

Weitere Tipps zu Kickbase:

